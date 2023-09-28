Генерал США ответил на слова Трампа о его смерти из-за звонков в Китай

Милли перед отставкой Трампа созвонился с Китаем, чтобы заверить — нападения не будет. Он считал президента психически неустойчивым, а Китай мог ударить первым. Трамп напомнил о смертельном наказании «в былые времена»

Марк Милли (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли примет «соответствующие меры» для обеспечения безопасности. Он сообщил об этом в эфире CBS, комментируя критику со стороны бывшего президента Дональда Трампа.

«Я приму соответствующие меры, чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность моей семьи», — сказал генерал.

Милли был назначен на свою должность Трампом. В последние месяцы его президентства, по информации The Washington Post, генерал в частном порядке дважды связался с китайским коллегой Ли Цзочэном и заверил его, что США не собираются атаковать Китай, а если бы намеревались — Милли бы предупредил об этом. Генерал опирался на разведданные, согласно которым Пекин счел, что США готовятся к удару по Китаю, а потому мог атаковать первым. Милли тогда же перенес учения американской армии в Индо-Тихоокеанском регионе и попросил поклясться высших офицеров, что если Трамп распорядится о ядерном ударе, этого не произойдет без согласия Милли. Командующий тогда оценивал состояние Трампа как психическое расстройство.

Генерал добавил, что в звонках в Китай не было чего-то предательского или неуместного, и он, как военнослужащий со стажем 44 лет, никогда не отвернется от Конституции США.

Он в конце сентября уйдет в отставку. Комментируя это, Трамп напомнил об информации Washington Post и возмутился, что Милли «дал представление о мышлении президента Соединенных Штатов». «Это настолько вопиющий поступок, что в былые времена наказанием была бы СМЕРТЬ! Результатом этого предательского акта могла бы стать война между Китаем и Соединенными Штатами», — добавил бывший президент. Позицию Трампа о жестком наказании для Милли поддержали некоторые его сторонники-конгрессмены.

Бывший министр обороны США Марк Эспер призвал серьезно отнестись к словам Трампа. «Президент также сказал, что второй срок будет посвящен возмездию, верно? Так что я думаю, что все это обоснованные опасения», — напомнил он. Эспер напомнил о своих мемуарах, в которых было рассказано, как Трамп хотел вернуть на службу адмирала и генерала, чтобы сразу после этого предать их военному трибуналу за публичные сказанные слова. По словам экс-министра, они с Милли отговорили Трампа от этой идеи.