В Архангельской области изменили сроки призыва по частичной мобилизации

Губернатор Архангельска сообщил о возращении не отправленных на обучение мобилизованных по домам «до следующего набора»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Для Архангельской области по решению Минобороны России были изменены сроки призыва по частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор Александр Цыбульский.

«Приняли решение, что тех жителей Архангельской области, которые получили повестки, ответственно прибыли на призывные пункты, сейчас вернем обратно домой. Нет необходимости оставаться на сборных пунктах, особенно тем, кто прибыл из районов», — отметил он.

По словам главы региона, работа продолжится, как только будут названы даты следующего набора в рамках частичной мобилизации.

Ответственный секретарь областной призывной комиссии по частичной мобилизации Владимир Ананьев рассказал, что те, кого уже отправили в учебный центр Минобороны в Санкт-Петербурге, будут проходить там военную подготовку и боевое слаживание, которая продлится от двух недель до 30 дней, в некоторых случаях — до трех месяцев.

«Граждане, которые на сегодняшний день не отправились для прохождения военной подготовки в учебные центры Министерства обороны, но уже получили повестки и побывали на сборных пунктах военкомата, временно, до определения новых сроков сбора по частичной мобилизации, отправлены по домам, — рассказал Ананьев. Он добавил, что позднее их оповестят повестками о необходимости явки на призывные пункты.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призыву подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие — до 55 лет.

Читайте на РБК Pro Pro Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным Инструкции Pro Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Прогнозы Pro Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии Что будет с ценами на нефть в случае глобальной рецессии Статьи Pro Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю Инструкции Pro Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Инструкции Pro Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины Почему электронная почта сделала сотрудников несчастными: 3 причины Статьи Pro Какие новые санкции готовит ЕС и что они значат для экономики России Какие новые санкции готовит ЕС и что они значат для экономики России Статьи Pro Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд Статьи

Отсрочка есть у негодных по состоянию здоровья, забронированных граждан, занятых постоянным уходом за членом семьи, а также некоторых категорий многодетных родителей. Также призывать не будут сотрудников ряда ИТ-компаний, телеком-операторов, СМИ и финансовых учреждений.

Власти запустили горячую линию для обращений граждан по вопросу мобилизации. К 28 сентября на нее поступило более 500 тыс. звонков.