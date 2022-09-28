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Глава Северной Осетии разъяснил порядок вручения повесток на въездах

При проверках на въездах в Северную Осетию и на КПП «Верхний Ларс» подлежащим мобилизации лицам будут вручать повестки. Им также будут рассказывать о последствиях, которые их ждут в случае уклонения от воинской службы
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Всех, кто въезжает на территорию Северной Осетии, будут проверять мобильные оперативные группы, и если россиянин подлежит призыву, то ему вручат повестку. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в «Телеграме».

«На въездах в республику и на МАПП «Верхний Ларс» организованы мобильные оперативные группы — они будут проверять въезжающих в республику. Если гражданин подлежит призыву, в соответствии с федеральным списком ему на месте вручат повестку», — подчеркнул он.

По словам губернатора, это коснется граждан, которые стоят на воинском учете не только в Северной Осетии, но и в других регионах России.

В опергруппах есть представители военкоматов, которые получают от Минобороны общие списки призывников. Также подлежащим мобилизации лицам будут говорить о последствиях, которые их ждут в случае уклонения от воинской службы.

Власти Северной Осетии ограничили въезд в республику
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Люди&nbsp;после пересечения пограничного перехода в Верхнем Ларсе

Ранее 28 сентября власти Северной Осетии ограничили въезд легковых автомобилей на территорию республики в связи с очередями на границе с Грузией.

Эта мера не распространяется на жителей региона, жителей Южной Осетии и Грузии, а также на тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет соответствующие документы.

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Меняйло также ввел режим повышенной готовности в Ардонском, Кировском и Пригородном районах Северной Осетии, а также во Владикавказе, назвав это решение вынужденным.

Всего, по словам Меняйло, за последние двое суток в Грузию через границу с Северной Осетией въехали больше 20 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. К 26 сентября на российско-грузинской границе в Северной Осетии образовалась очередь почти из 5 тыс. автомобилей, в том числе 1,3 тыс. единиц грузового транспорта.

На фоне оттока людей через грузинскую границу у погранпункта был открыт мобилизационный пункт. Сначала повестки вручали только жителям Северной Осетии, но затем на КПП «Верхний Ларс» появились списки всех, кто подлежит призыву по мобилизации.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Северная Осетия повестки мобилизация
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