Губернатор сообщил об обстреле села в Курской области
В Курской области идет обстрел приграничного села Елизаветовка Глушковского района, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Позднее он рассказал, что украинские огневые точки подавлены ответным огнем. «К счастью, минометный обстрел ВСУ села Елизаветовка обошелся без жертв и значительных разрушений. Противник успел выпустить семь мин, после чего был подавлен ответным огнем», — написал он в своем телеграм-канале.
Елизаветовка уже попадала под обстрелы — в конце августа там пострадали шесть частных домовладений, а также животноводческий комплекс, в котором содержится крупный рогатый скот элитной голландской породы. Более 20 животных погибли.
15 сентября Роман Старовойт сообщил, что ночью со стороны Украины обстреливали позиции российских военных недалеко от Елизаветовки.
Село находится в непосредственной близости от границы — от него до пропускного пункта менее 2 км.
20 сентября в Курской области попали под обстрел поселок Теткино и село Волфино — в нем осколочные ранения получила женщина, работавшая в огороде.
Стоимость восстановительных работ после обстрелов в Курской области сейчас оценивают в 25 млн руб., из них 10 млн пойдет собственникам жилья.
Курская область граничит с Сумской областью Украины, где с 24 февраля Россия проводит военную операцию по «денацификации и демилитаризации». После начала боевых действий власти приграничных регионов неоднократно сообщали об обстрелах, а также ввели высокий уровень террористической опасности. В Курской области в последний раз его продлили до 7 октября.