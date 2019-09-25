Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подарил президенту России Владимиру Путину копию сабли героя-освободителя Венесуэлы Симона Боливара в среду на встрече двух лидеров. Об этом глава Венесуэлы сообщил на своей странице в Twitter.

«Это знак признательности за его поддержку Венесуэлы и за его уважение к суверенитету и самоопределению народов», — написал Мадуро.

Президент республики положительно отозвался о встрече с российским лидером. Главы государств, по его словам, подробно обсудили все области взаимодействия и наметили пути для развития сотрудничества между странами.

Накануне Мадуро прибыл в Россию для встречи с Путиным. В Twitter он охарактеризовал свой визит как «прибытие на российскую родину», а отношения с Москвой назвал «фундаментальной осью для процветающего будущего» Каракаса.