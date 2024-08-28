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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций на границе

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
По данным Минобороны Азербайджана, армянские военные открыли огонь утром по позициям в Нахичевани. Армянская сторона это отрицает
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Военные Армении обстреляли азербайджанские позиции в Нахичевани на границе между странами, сообщило Минобороны Азербайджана.

«28 августа примерно в 6:45 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии», — уточнили в ведомстве. Стрельба велась в сторону населенного пункта Гейдарабад в Нахичевани.

Информации о пострадавших не поступало.

В Минобороны Армении заявили, что сообщение азербайджанской стороны не соответствует действительности.

«Напомним, что аппарат премьер-министра Республики Армения предложил для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и/или информации о них создать совместный механизм Армения-Азербайджан», — добавили в армянском ведомстве.

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В сентябре 2023 года Баку провел «антитеррористическую операцию» в Карабахе, в результате которой непризнанная республика прекратила свое существование и перешла под его контроль. Большинство населения региона составляли этнические армяне, почти все они — больше 100 тыс. человек — уехали в Армению.

В результате премьер-министр Армении Никол Пашинян в январе 2024 года заявил о необходимости принятия новой Конституции страны для заключения мира с Азербайджаном. По мнению Пашиняна, если решение Национального совета Нагорного Карабаха и Верховного совета Армении о воссоединении двух республик продолжит оставаться основой государственной политики Армении, то мира между Ереваном и Баку никогда не будет.

Баку не может заключить мирный договор с Арменией, пока в ее Конституции содержатся ссылки на документ, предполагающий объединение с Нагорным Карабахом, уточнил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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