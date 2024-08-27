Трамп заявил об опыте российской армии вести бои зимой

У армии России есть отличный опыт ведения боевых действий в зимних условиях, заявил кандидат на пост президента США Дональд Трамп. Экс-президент страны дал интервью бывшему спецназовцу Шону Райану, видео опубликовано на его Youtube-канале.

«Россия хорошо воюет зимой. Они победили Германию, они победили Наполеона. Они являются мощной силой, а Украина нет», — сказал Трамп.

По его словам, Киев может участвовать в боевых действиях, потому что Вашингтон выделяет ему «много денег». Военная поддержка США Украины уже составила около $250 млрд, подчеркнул политик. Он также отметил «традиционно высокий уровень коррупции» в стране.

В середине августа Трамп в интервью предпринимателю Илону Маску заявил, что одна из главных причин начала конфликта на Украине — публичные заявления президента США Джо Байдена о том, что Киев может войти в НАТО.

По мнению политика, Байден начал говорить «глупые вещи» о присоединении Украины к альянсу на фоне неоднократных заявлений Москвы о недопустимости такого шага. Он также напомнил, как Россия победила Наполеона и Гитлера, причем последнего в союзе с США. Трамп подчеркнул, что остановил бы конфликт, поговорив с российским президентом Владимиром Путиным.