В селе в Воронежской области пожар с травы перекинулся на жилые дома

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Жилые дома загорелись в селе Журавка Богучарского района Воронежской области из-за природного пожара, сообщил глава региона Александр Гусев в своем телегам-канале.

«На данный момент известно о возгорании около десяти жилых и нежилых зданий», — написал губернатор. По его словам, изначально в селе загорелась трава, после чего огонь перекинулся на строения.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают пожарные, в населенный пункт выехал начальник Главного управления МЧС по Воронежской области Александр Кошель, уточнил Гусев.

24 августа два села в Воронежской области эвакуировали из-за пожара. Возгорание возникло из-за падения обломков сбитых дронов. 27 августа Гусев сообщил, что жители сел смогли вернуться домой.