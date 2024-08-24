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В Пролетарске потушили горящий камыш на площади 14,9 га

В ростовском Пролетарске потушили возгорание, которое перешло с загоревшейся травы и камыша на жилые дома, сообщает пресс-служба МЧС.

В Пролетарске потушили горящий камыш на площади 14,9 га
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По данным ведомства, горение сухой растительности ликвидировали на площади 14,9 га, строений — на 360 кв. м. В МЧС подчеркнули, что никто не пострадал.

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Глава Ростовской области Василий Голубев ранее заявил, что этот пожар не связан с возгоранием на нефтебазе, который продолжается почти неделю. Причиной стало падение обломков дронов. Мэр Пролетарска Максим Толпинский отметил, что специалисты не выявили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе и опроверг сообщения о том, что жители покидают населенный пункт.

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Пожар Ростовская область Пролетарск МЧС
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