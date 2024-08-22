Число пострадавших в Пролетарске выросло до 47 спустя пять дней пожара
Количество пострадавших в Пролетарске в Ростовской области, где в результате падения обломков дрона произошло возгорание дизельного топлива на промышленных складах, выросло до 47, передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
«По последним данным, пострадали 47 пожарных, 15 из них госпитализированы», — сказал собеседник агентства, добавив, что 32 человека отпустили на амбулаторное лечение.
Ранее было известно о 42 пострадавших пожарных.
РБК обратился за комментарием в управление информационной политики правительства Ростовской области.
Пожар в Пролетарске начался 18 августа. Губернатор Ростовской области Владимир Голубев называл его причиной обломки упавшего украинского беспилотника. Как уточнил глава Пролетарского района Валерий Горнич, промышленные склады атаковали три дрона. Площадь пожара достигала 10 тыс. кв. м.
Тушение пожара продолжается пятый день. С 19 августа в Пролетарске действует режим ЧС. Голубев утверждал об отсутствии угрозы распространения огня на жилые дома и соседние объекты.
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