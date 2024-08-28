Силы ПВО сбили 12 беспилотников над двумя областями

Силы ПВО сбили 12 дронов над Воронежской и Ростовской областями

Восемь дронов были уничтожены над Воронежской областью, еще четыре — над Ростовской, уточнили в Минобороны

Фото: Министерство обороны России

Силы ПВО за ночь сбили 12 беспилотников над Воронежской и Ростовской областями, сообщило Минобороны.

«Восемь БПЛА сбиты над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал в телеграм-канале, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 28 августа Гусев сообщал, что силы ПВО и средства РЭБ уничтожили дрон в Россошанском районе. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Из-за падения обломков произошел пожар близ взрывоопасных объектов. Детонации не последовало, уточнил губернатор. Временно эвакуировали жителей двух населенных пунктов.

«Возгорание удалось ликвидировать местными силами. Обстановка стабилизировалась. Жители возвращаются в свои дома. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — писал Гусев в телеграм-канале.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что около 3:00 в регионе было сбито четыре беспилотника. По предварительным данным, пострадавших нет.