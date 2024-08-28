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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области сбили четыре украинских беспилотника

Сюжет
Военная операция на Украине

Четыре украинских беспилотника сбили в Ростовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщает губернатор региона Василий Голубев.

«Около 03:00 ночи в Ростовской области сбито 4 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал он в телеграм-канале.

Голубев рассказал о последствиях ракетной атаки в Ростовской области
Политика
Фото:Сергей Петров / Global Look Press

После начала специальной военной операции на Украине регионы России регулярно подвергаются атакам беспилотников.

Так, ранее в ночь на 18 августа, в Ростовской области после атаки дронов начался пожар на промышленном складе в Пролетарске, там загорелось дизельное топливо. Пожар продолжают тушить, пострадали более 40 человек.

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Теги
Ростовская область БПЛА Василий Голубев
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