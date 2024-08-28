В Ростовской области сбили четыре украинских беспилотника
Четыре украинских беспилотника сбили в Ростовской области, предварительно, никто не пострадал, сообщает губернатор региона Василий Голубев.
«Около 03:00 ночи в Ростовской области сбито 4 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал он в телеграм-канале.
После начала специальной военной операции на Украине регионы России регулярно подвергаются атакам беспилотников.
Так, ранее в ночь на 18 августа, в Ростовской области после атаки дронов начался пожар на промышленном складе в Пролетарске, там загорелось дизельное топливо. Пожар продолжают тушить, пострадали более 40 человек.
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