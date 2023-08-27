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Военная операция на Украине ,  
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В Черкассах прогремели взрывы

В Черкассах прогремели взрывы, сработала система ПВО
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Военная операция на Украине
По данным властей Черкасской области, в регионе работает ПВО. С 4:00 по всей Украине — воздушная тревога. Россия исключала атаки на невоенные цели в ходе спецоперации
Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны России / ТАСС

В городе Черкассы в центральной Украине прозвучали взрывы, сообщают «РБК-Украина» и «Укринформ». Глава областной администрации Игорь Табурец заявил, что в регионе работает ПВО.

Также ПВО сработала вблизи Киева, сообщили в местной администрации.

Примерно с 4:00 воздушная тревога была объявлена по всей Украине, в Черкасской области сирены включили на полчаса раньше.

ТСН сообщил, что взрывы звучали также в Кировоградской области, ранее этой ночью — в Краматорске (подконтрольная Украине часть ДНР). Поздно вечером накануне, 26 августа, «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Днепропетровской области и подконтрольном Киеву Запорожье.

Российская сторона пока не комментировала удары. Атаки на объекты, не являющиеся военными целями, Москва исключала.

25 августа военное ведомство отчиталось об ударе ВМФ высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры Украины, который использовали в интересах ВСУ, цель атаки была достигнута. За день до этого также высокоточным оружием был поражен центр принятия решений украинской армии. В обоих случаях местоположение объектов не уточнялось.

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Украина взрывы Воздушная тревога
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