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«Страна.ua» сообщила о взрыве в Киеве

«Страна.ua»: на западе Киева произошел взрыв
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Военная операция на Украине

В Киеве прозвучал сильный взрыв, сообщает «Страна.ua». По данным издания, он произошел Борщаговке — исторической местности на западе города.

Воздушную тревогу в столице Украины не объявляли.

По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, она объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Утром 19 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрыв прогремел в промзоне в районе киевской кольцевой дороги. УНИАН сообщал, что дым наблюдался в Святошинском районе на западе города.

«Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах написала, что причиной стала детонация боевой части ракеты, которую пилили болгаркой сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД.

Теги
Киев Украина взрыв
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