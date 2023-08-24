«Страна.ua» сообщила о взрыве в Киеве

В Киеве прозвучал сильный взрыв, сообщает «Страна.ua». По данным издания, он произошел Борщаговке — исторической местности на западе города.

Воздушную тревогу в столице Украины не объявляли.

По данным сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, она объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Утром 19 августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрыв прогремел в промзоне в районе киевской кольцевой дороги. УНИАН сообщал, что дым наблюдался в Святошинском районе на западе города.

«Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах написала, что причиной стала детонация боевой части ракеты, которую пилили болгаркой сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД.