МВД Австрии не подтвердило данные об убийстве Вовк

Австрийская газета Exxpress сообщила о том, что подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной нашли мертвой в съемной квартире, ссылаясь при этом на сообщение в Telegram. В МВД страны заявили, что не знают о таких случаях

Наталья Вовк (Фото: ФСБ РФ)

МВД Австрии не подтвердило информацию о смерти Натальи Вовк, которую российские спецслужбы считают виновной в убийстве политолога и журналиста Дарьи Дугиной. Об этом РБК сообщили в пресс-службе министерства.

О том, что Вовк обнаружили мертвой в съемной квартире, в воскресенье написало австрийское издание Exxpress. Оно при этом ссылалось на сообщение в Telegram, которое «распространяется со скоростью лесного пожара». В нем, по данным Exxpress, говорилось, что у Вовк было 17 ножевых ранений и лист бумаги в руке. Издание не уточнило страну, где это произошло.

Оно также опубликовало фотографию, распространявшуюся в Telegram, на которой якобы изображена Вовк. Снимок размыт, на нем видна темноволосая женщина, которая лежит на кровати.

«После консультации с нашими коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN) мы можем сообщить вам, что в Австрии не известно ни об одном подобном случае. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», — сообщили РБК в пресс-службе австрийского МВД.

Фотографию, которую опубликовало австрийское издание, СМИ широко тиражировали летом 2020 года. Снимок был сделан на месте убийства Марины Панкратовой в Москве незадолго до ее свадьбы. В убийстве признали виновным ее жениха, которого приговорили к 14 с половиной годам колонии строгого режима.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Подмосковье. В ее машине сработало взрывное устройство, когда она возвращалась с фестиваля «Традиция», где была вместе с отцом, философом и политологом Александром Дугиным. Последний ехал в другой машине.

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Спустя полтора дня ФСБ заявила о раскрытии убийства Дугиной. По версии ФСБ, его подготовили украинские спецслужбы, а непосредственным исполнителем выступила гражданка Украины Наталья Вовк. В ФСБ утверждали, что женщина приехала в Москву с 12-летней дочерью и арендовала квартиру в том же доме, где жила Дугина. Она следила за девушкой, а после ее гибели выехала в Эстонию, сообщали в ФСБ.

Киев отрицал причастность к произошедшему. «Это точно не наша ответственность. Это не гражданка нашей страны, она нас не интересует. И она не находилась на территории Украины», — пояснял президент Владимир Зеленский.