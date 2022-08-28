Китай пообещал ответить в случае провокации США в Тайваньском проливе

Китайские вооруженные силы следят за передвижениями американских кораблей в Тайваньском проливе и сохраняют полную боеготовность, передает Reuters заявление военных страны.

Ранее агентство, ссылаясь на трех американских чиновников, сообщило, что в пролив вошли два корабля ВМС США — крейсеры Chancellorsville и Antietam. Reuters отметил, что это произошло впервые с визита на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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