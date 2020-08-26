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Эстонский премьер узнал об отказе Лукашенко ответить на звонок Макрона

По словам Юри Ратаса западные лидеры обсуждают ситуацию в Белоруссии не только надеясь на влияние Москвы, но и из-за отказов разговаривать с ними, которые они получали из Минска
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: John Thy / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказывался от разговора по телефону не только с канцлером Германии Ангелой Меркель, но и от беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом рассказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас, сообщает ЕRR.

«Насколько я знаю, они [Меркель и Макрон] звонили не только президенту Российской Федерации. Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также и в Минск — Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку», — сказал Ратас.

О том, что Лукашенко отказывается с ней разговаривать Меркель рассказала 19 августа. «Я пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, но, к сожалению, он отклонял его», — рассказала канцлер.

Как ранее писал РБК, за последние две недели Лукашенко провел четыре телефонные беседы с президентом Владимиром Путиным.

Меркель сообщила об отказе Лукашенко говорить с ней
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Ангела Меркель

Лукакшенко и Макрон обменялись репликами заочно.

Белорусский президент предложил Макрону посредничество между ним и «желтыми жилетами». Так Лукашенко отреагировал на предложение Макрона стать посредником между им и протестующими.

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«Макрон заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Белоруссии. Давайте сначала я приеду и буду посредником между «желтыми жилетами» и Макроном», — сказал Лукашенко, выступая перед работниками агрокомбината «Дзержинский». Во время этого же выступления Лукашенко обвинил США в планировании протестов в Белоруссии. Также президент рассказал о планах западных стран «отсечь» Гродненскую область.

Путин и Лукашенко провели четвертый телефонный разговор за две недели
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Фото: sputnikvaccine.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 26 августа заявила, что действия некоторых стран — членов Евросоюза, НАТО и США можно расценивать как вмешательство во внутренние дела Белоруссии. «Как это можно квалифицировать? Исключительно и только как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Мы так это и квалифицируем. <...> Доказательной базы более чем достаточно», — сказала она. Захарова уточнила, что речь идет, в частности о действиях государств Прибалтики и Польши.
 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Александр Лукашенко, Эмманюэль Макрон, переговоры
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