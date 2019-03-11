Путин подписал указ о химической и биологической безопасности

Президент Владимир Путин подписал указ, определяющий государственную политику в области химической и биологической безопасности до 2025 года и на дальнейшую перспективу. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Она является частью госуправления в сфере национальной безопасности. Согласно указу, угрозами считаются использование высокотоксичных химических веществ, разработка и внедрение новых классов веществ с неизученным воздействием на человека, наличие большого количества неиспользуемых химических объектов в плохом состоянии.

Среди них также значатся модификация свойств и форм патогенных биологических агентов, создание патогенов, а также теракты с использованием биологических веществ и другие.

Указ вступил в силу со дня его подписания, 11 марта. Он заменил документ от 1 ноября 2013 года. Путин также поручил правительству обеспечить его реализацию.