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Обвиненный в шпионаже экс-спецназовец США заявил о «сотрудничестве с ГРУ»

По версии следствия, «зеленый берет» был завербован в 1996 году в Челябинске, куда приехал в рамках образовательной программы
Фото: Alexandria Sheriff's Office via AP
Фото: Alexandria Sheriff's Office via AP

Обвиняемый в США в шпионаже бывший служащий американского спецназа, известного как «зеленые береты», Дзибински Деббинс признался в сотрудничестве с российской разведкой еще год назад, но все это время оставался на свободе. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на заявления прокуроров по итогам слушаний по его делу.

Экс-спецназовца США арестовали на прошлой неделе. По информации Минюста страны, он передал российской разведке секретную информацию о своей бывшей службе, в том числе раскрыл данные о сослуживцах, чтобы агенты могли оценить, стоит ли пытаться их завербовать.

«Обвиняемый признался в сотрудничестве с иностранным разведывательным агентством очень высокого уровня, с ГРУ [Главным разведывательным управлением]», — заявил помощник прокурора Томас Трэкслер.

По версии властей США, предполагаемый сговор произошел в 1996–2011 годах. Военный работал в разведке и имел доступ к «совершенно секретной информации», сообщил Трэкслер. По его словам, Деббинс сам признался в сотрудничестве с российской разведкой в июле 2019 года во время внутренней проверки для продления допуска к секретности, но власти США решили тогда не арестовывать его, поскольку это было «преждевременно».

В США бывшего «зеленого берета» обвинили в шпионаже в пользу России
Политика
Фото: Zuma / ТАСС

По версии следствия, Деббинса завербовали в 1996 году, когда тот прибыл в Челябинск в рамках образовательной программы. Там он познакомился со своей будущей женой, отец которой был полковником Военно-воздушных сил России.

Российские спецслужбы дали Деббинсу кодовое имя Икар Лесников, полагает прокуратура. Военного обвинили в том, что он передавал данные о своей работе и сослуживцах, в частности сообщил имена сотрудников контрразведки США и еще одного спецназовца, которого, по мнению Деббинса, также могла завербовать российская разведка. Взамен  он получил $1 тыс., бутылку коньяка и российскую военную форму, сообщили в прокуратуре.

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