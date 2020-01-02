Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о строительстве газопровода

В четверг в Афинах министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подписали соглашение о строительстве газопровода EastMed pipeline, проходящего по дну Средиземного моря. Об этом сообщает Reuters.

Восточносредиземноморский газопровод протяженностью около 1900 км предназначен для поставок топлива с израильских и кипрских месторождений восточного Средиземноморья в Грецию через остров Крит. Проект стоимостью от $6 млрд до $7 млрд планируется завершить к 2025 году, его мощность должна составить 10 млрд куб. м газа в год. С помощью EastMed Европа хочет диверсифицировать свои энергоресурсы.

Против строительства трубы выступает Турция, считающая, что в газопроводе нет необходимости, так как существует трансанатолийский трубопровод (TANAP), по которому газ идет из Азербайджана в Грецию через Турцию и Грузию.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Кипра Никос Анастасиадис и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что новая труба не обернется против интересов какой-либо страны.

По словам Анастасиадиса, соглашение о строительстве газопровода нацелено на стабилизацию ситуации в регионе.