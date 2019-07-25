Зеленский потребовал от депутатов не устраивать драк и «договорняков»

Президент Украины также сказал, что его партии не потребуются пока коалиции с другими силами в Раде. Поэтому никаких переговоров, в том числе с партией «Голос» Вакарчука, не потребуется

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

На данный момент коалиция партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» с «Голосом» Святослава Вакарчука не требуется, как и с любой другой партией, прошедшей в Верховную раду, рассказали собеседники РБК.

В четверг, 25 июля, Зеленский встретился с партией «Слуга народа» в большом зале офиса президента на Банковой улице. На встрече присутствовали члены партии, которые прошли в Раду по спискам и по одномандатным округам. Как рассказал РБК собеседник, близкий к офису президента, и подтвердил участник мероприятия, президент озвучил партийцам свое видение принципов работы в Раде и, в частности, заявил об отсутствии необходимости в коалиции с другими политическими силами, говорит источник, близкий к украинской администрации президента.

«Против Вакарчука он [президент Украины] ничего не имеет, просто в этом сейчас нет острой необходимости. Когда она возникнет, возможно, будут какие-то переговоры», — пересказывает слова главы Украины собеседник РБК.

По словам одного из собеседников, Зеленский напомнил, что правящая партия получила монобольшинство впервые в истории Украины, и подчеркнул, что «такой уровень доверия в обществе подразумевает такой же уровень ответственности». «До выборов всех занимал вопрос, с кем и на каких условиях вы будете договариваться, а теперь ни с кем не нужно договариваться. Важно, чтобы не было никаких договорняков и что все попытки сделок с совестью будут фиксироваться и жестко наказываться», — пересказывает он обращение Зеленского к избравшимся парламентариям.