Трамп заступился за женщину-агента, прикрывавшую его во время покушения
Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заступился за женщину-агента Секретной службы США, заявив, что она была храброй и прикрывала его во время покушения, его слова приводит Daily Mail.
«Не было никакой медлительности, женщина, которая была справа от меня, — прекрасный человек. Она прикрывала меня, как могла, а в фейковых новостях ее раскритиковали, потому что она была недостаточно высокой. Она была такой храброй, она прикрывала меня, она была готова принять пулю», — сказал Трамп на митинге в Сент-Клауде (штат Миннесота) в ответ на критику в адрес агентов Секретной службы.
В частности, политический обозревательThe Daily Wire, ведущий подкаста «Шоу Мэтта Уолша» Мэтт Уолш написал в соцсети X: «В Секретной службе не должно быть женщин. Там должны быть самые лучшие, а среди лучших в этой работе нет женщин».
Бизнесмен Илон Маск заявил: «Поставить низкого человека в качестве прикрытия для высокого человека — это все равно что маленькие плавки на пляже: они не прикроют». «Это могут быть мужчины или женщины, но достаточно крупные, чтобы выполнять эту работу», — пояснил он.
После покушения на Трампа правые СМИ обрушились с нападками на женщин — агентов Секретной службы, которые находились рядом с экс-президентом, а также на ее директора Кимберли Читл. На этой неделе она подала в отставку.
Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас отверг упреки в адрес женщин-агентов. «Через несколько дней после покушения на бывшего президента Трампа некоторые люди сделали публичные заявления, ставящие под сомнение присутствие женщин в правоохранительных органах, в том числе в Секретной службе США», — говорится в заявлении Майоркаса и других сотрудников служб безопасности США. «Эти утверждения безосновательны и оскорбительны», — считают они. Министр подчеркнул, что женщины — «высококвалифицированные профессионалы, которые рискуют своей жизнью ради безопасности других, они смелые и самоотверженные патриоты, заслуживающие нашей благодарности и уважения».
Министерство внутренней безопасности, которому подчинена Секретная служба, продолжит принимать женщин на работу, заверил Майоркас.
Читл на слушаниях в комитете палаты представителей признала, что покушение на экс-президента стало «самым значительным провалом в работе Секретной службы за последние десятилетия» и взяла на себя ответственность за произошедшее. Однако конгрессмены призвали ее покинуть пост главы Секретной службы, что она и сделала.
13 июля на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания) произошла стрельба. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения, в том числе сам Трамп, который был ранен в правое ухо. Стрелок — 20-летний Томас Крукс, он был застрелен.
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