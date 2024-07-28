Трамп заступился за женщину-агента, прикрывавшую его во время покушения

Экс-президент заявил, что находившаяся рядом с ним женщина-агент была храброй и «была готова принять пулю». Покушение произошло 13 июля, Трамп был ранен в ухо. После этого глава Секретной службы была вынуждена подать в отставку

Дональд Трамп (в центре) (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заступился за женщину-агента Секретной службы США, заявив, что она была храброй и прикрывала его во время покушения, его слова приводит Daily Mail.

«Не было никакой медлительности, женщина, которая была справа от меня, — прекрасный человек. Она прикрывала меня, как могла, а в фейковых новостях ее раскритиковали, потому что она была недостаточно высокой. Она была такой храброй, она прикрывала меня, она была готова принять пулю», — сказал Трамп на митинге в Сент-Клауде (штат Миннесота) в ответ на критику в адрес агентов Секретной службы.

В частности, политический обозревательThe Daily Wire, ведущий подкаста «Шоу Мэтта Уолша» Мэтт Уолш написал в соцсети X: «В Секретной службе не должно быть женщин. Там должны быть самые лучшие, а среди лучших в этой работе нет женщин».

Бизнесмен Илон Маск заявил: «Поставить низкого человека в качестве прикрытия для высокого человека — это все равно что маленькие плавки на пляже: они не прикроют». «Это могут быть мужчины или женщины, но достаточно крупные, чтобы выполнять эту работу», — пояснил он.

После покушения на Трампа правые СМИ обрушились с нападками на женщин — агентов Секретной службы, которые находились рядом с экс-президентом, а также на ее директора Кимберли Читл. На этой неделе она подала в отставку.

Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас отверг упреки в адрес женщин-агентов. «Через несколько дней после покушения на бывшего президента Трампа некоторые люди сделали публичные заявления, ставящие под сомнение присутствие женщин в правоохранительных органах, в том числе в Секретной службе США», — говорится в заявлении Майоркаса и других сотрудников служб безопасности США. «Эти утверждения безосновательны и оскорбительны», — считают они. Министр подчеркнул, что женщины — «высококвалифицированные профессионалы, которые рискуют своей жизнью ради безопасности других, они смелые и самоотверженные патриоты, заслуживающие нашей благодарности и уважения».

Министерство внутренней безопасности, которому подчинена Секретная служба, продолжит принимать женщин на работу, заверил Майоркас.

Читл на слушаниях в комитете палаты представителей признала, что покушение на экс-президента стало «самым значительным провалом в работе Секретной службы за последние десятилетия» и взяла на себя ответственность за произошедшее. Однако конгрессмены призвали ее покинуть пост главы Секретной службы, что она и сделала.

13 июля на предвыборном митинге в Батлере (штат Пенсильвания) произошла стрельба. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения, в том числе сам Трамп, который был ранен в правое ухо. Стрелок — 20-летний Томас Крукс, он был застрелен.