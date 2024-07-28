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Военная операция на Украине ,  
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WP сообщила о сомнениях в получении Украиной преимущества вместе с F-16

WP: получение Украиной истребителей F-16 вряд ли изменит ситуацию на поле боя
Сюжет
Военная операция на Украине
В этом году Украина должна получить 20 истребителей. Первые самолеты будут использовать для усиления воздушной обороны, а не ударов по российским позициям. МИД России заявлял, что расценит передачу F-16 Киеву как провокацию

Украинские и западные чиновники считают, что переданные Киеву истребители F-16 вряд ли немедленно изменят обстановку на поле боя, сообщает The Washington Post.

Газета пишет, что самолетов будет «слишком мало», а способных сбить их российских средств ПВО — «слишком много». В связи с этим, по словам собеседников издания, первые F-16 вряд ли будут задействованы слишком близко к линии фронта; они будут использоваться для усиления воздушной обороны Украины, например, для поражения ракет и беспилотников, а не нанесения ударов по российским позициям.

Главком ВСУ Александр Сырский в интервью The Guardian также говорил, что F-16 будут находиться «в 40 км или более» от линии фронта, чтобы их не сбила Россия.

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Истребитель&nbsp;F-16

Предоставить истребители Украине должны четыре страны: Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Дания. Всего Киеву обещаны около 80 самолетов, но поставки растянутся на годы. В 2024-м, как пишет WP, ВСУ получат 20 F-16, первая группа из шести пилотов должна завершить обучение к концу лета. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что для успешного противостояния России в воздухе нужны 120-130 истребителей.

Украинский чиновник сказал WP, что переданные Киеву самлеты будут нести управляемые авиационные ракеты класса «воздух — воздух» AMRAAM AIM-120, которые используются в зенитных ракетных комплексах NASAMS. Однако, отметил собеседник, у Украины осталось мало снарядов, и придется разделить их между F-16 и системой NASAMS.

МИД России в конце мая предупредил, что Москва будет рассматривать любые модификации полученных Украиной истребителей в качестве носителей ядерного оружия, а отправку самолетов Киеву расценит «как целенаправленную провокацию» со стороны США и НАТО. Президент Владимир Путин обещал, что российские военные будут уничтожать истребители в случае их передачи Киеву, как и другую западную технику.

В середине июля Зеленский говорил в интервью Би-би-си, что на тот момент F-16 еще не прибыли в страну: «Прошло 18 месяцев, а самолеты до нас не долетели». В начале месяца госсекретарь США Энтони Блинкен говорил, что истребители Украине уже направили Дания и Нидерланды.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
F-16 истребители F-16 Украина ПВО ВСУ
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