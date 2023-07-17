Дочь Дмитрия Муратова покинула пост советника главы ЦБ

Ксения Муратова сообщила, что ушла с должности советника главы ЦБ по личным причинам. С Эльвирой Набиуллиной она работала с начала 2010-х годов

Банк России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Советник председателя Центрального банка Ксения Муратова, которая работала с главой регулятора более десяти лет, покинула должность, сообщила она RTVI. В разговоре с РБК Ксения Муратова подтвердила свой уход по личным причинам. О намерении Муратовой завершить работу в ЦБ ее коллеги узнали несколько месяцев назад, сказал РБК источник, близкий к Банку России.

РБК направил запрос в ЦБ.

Муратова — дочь журналиста, Нобелевского лауреата и главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Она стала советником Набиуллиной в начале 2010-х годов, а до этого окончила МГУ и работала в Минэкономразвития, рассказывал ее отец в интервью Юрию Дудю (признан иноагентом). RTVI отмечает, что Муратова часто общалась со СМИ от лица Центробанка.

По словам источника издания, Муратова ушла с должности 10 июля. Среди возможных причин он назвал «результат некоего внутреннего конфликта в ЦБ» и «недавние события вокруг «Новой газеты».

В феврале из Центробанка ушел заместитель председателя регулятора Руслан Вестеровский, он стал старшим вице-президентом Сбербанка. В 2022 году свои должности в ЦБ оставили несколько топ-менеджеров, в том числе первый заместитель председателя Сергей Швецов и заместитель председателя Юрий Исаев.