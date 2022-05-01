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Военная операция на Украине ,  
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Британия сообщила о «фабрике троллей» по дезинформации об Украине

По данным британского МИДа, Россия активно использует «фабрику троллей» для поддержки Кремля и дискредетации сторонников военной операции на Украине
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Власти Великобритании обвинили Россию в использовании «фабрики троллей» для распространения дезинформации о событиях на Украине, а также о политиках ряда стран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление британского МИДа.

По информации агентства, в своем заключении МИД ссылается на финансируемое Великобританией экспертное исследование, которое не было официально опубликовано.

В МИДе уточнили, что российская «фабрика троллей» использует Telegram для вербовки и координации новых сторонников, которые затем спамят комментарии в поддержку действий России и президента Владимира Путина. Кроме этого, среди целей своих атак они также выбирают высокопоставленных министров и других мировых лидеров, говорится в исследовании.

«Мы не можем позволить Кремлю и его теневым фермам троллей вторгнуться в наши онлайн-пространства со своей ложью», — заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

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Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин ее целями называл «демилитаризацию и денацификацию» соседнего государства, а также защиту населения Донбасса от геноцида. Украина в ответ объявила военное положение и мобилизацию, а страны Запада начали накладывать на Россию санкции.

В конце февраля Лиз Трасс анонсировала создание в Великобритании Центрв правительственной информации (Government Information Cell, GIC), в задачи которого войдет борьба с «дезинформацией со стороны России» по ситуации вокруг Украины. «В конце холодной войны мы распустили наше информационное подразделение, но Россия не распустила свое, так что мы на протяжении долгих лет сталкивались с российской дезинформацией», — заявила тогда министр.

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В то же время Москва заявляла, что дезинформацию распространяет именно Лондон, и это свидетельствует о том, что «именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины».

Ранее Россию в использовании «фабрики троллей» обвиняли Соединенные Штаты во время выборов президента 2016 года. Тогда спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство в выборы, предъявил обвинения Агентству интернет-исследований, которое Вашингтон связал с бизнесменом Евгением Пригожиным. Пригожин говорил РБК, что принадлежащие ему компании не вмешивались в выборы. Позднее США ввели санкции против Агентства интернет-исследований и самого Пригожина.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Великобритания «фабрика троллей» Военная операция на Украине спам
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