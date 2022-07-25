В Польше рекомендовали писать «в Украине» вместо «на Украине»

В польском языке предлог «на» (na) используется не только в случае с Украиной, но и с Белоруссией, Венгрией, Словакией, Литвой и Латвией

Фото: Volha Shukaila / Global Look Press

Совет польского языка рекомендовал использовать конструкции «в Украину» (do Ukrainie) и «в Украине» (w Ukrainie) вместо «на Украину» (na Ukrainie) и «на Украине» (na Ukrainę) соответственно, говорится в заявлении совета.

«Принимая во внимание особое положение и особые чувства наших украинских друзей, которые часто воспринимают выражения «на Украине» как признак отношения к своей стране как к несуверенной, Совет польского языка поощряет широкое использование формы «в Украине», — отмечается в сообщении.

При этом обе формы употребления совет считает правильными, но рекомендует использовать «в Украине (у)», особенно в официальных документах и в прессе.

«Предлог «в» особенно рекомендуются в публичном языке (официальном, в прессе) и в тех контекстах, где мы могли бы заменить слово Украина выражением Украинское государство. То есть пишем «визит президента в Украину», а не «визит президента на Украину», — сообщили в совете.

Там указали, что употребление предлога «на» (na) в случае с Украиной, Белоруссией, Литвой, Латвией, Словакией и Венгрией — не проявление сомнений в их суверенитете, а сложившаяся языковая практика. Тем не менее, считают в совете, важнее то, как это воспринимают люди, которые с ней сталкиваются.

В ряде случаев исключить предлог «на» (na) можно, используя форму «в Республике Беларусь, в Республике Литве» (w Republice Białorusi/Republice Litewskiej), однако в случае с Украиной это не получится, поскольку в ее официальном названии нет слова «республика». Еще один вариант — писать «в Украинском государстве», отмечает совет.

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Большое количество запросов о применении предлогов со словом Украина совет связывает с большим количество новостей в СМИ про эту страну.

Как отмечает портал gramota.ru, правительство Украины еще в 1993 году выступило за признание нормой употребление конструкций «в Украине» и «из Украины». Это бы разорвало этимологическую связь конструкций «на Украине» и «на окраине», а также дало бы лингвистическое подтверждение суверенного статуса страны, заявляли в украинском правительстве, отмечает портал.

В русском языке литературная норма предписывает использовать варианты «на Украине» и «с Украины». Это результат исторического развития языка в течение нескольких столетий и обусловлено традицией применять предлоги «в» и «на» с определенными словами, указывает портал.