Кадыров сообщил о покупке «Ахмат-мобилей» для чеченских военных

На основе рекомендаций чеченских военных, участвовавших в спецоперации на Украине, создан «Ахмат-мобиль», заявил Кадыров. Он не уточнил, кто является производителем этой техники

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Чечня приобрела бронированные автомобили, собранные с учетом пожеланий чеченских военных, принимавших участие в спецоперации на Украине, заявил в Telegram глава республики Рамзан Кадыров.

«Несмотря на грузный вид, «АХМАТ-мобиль» — это маневренные машины, которые выполняют важную задачу на поле боя — быстрое передвижение в городских условиях с максимальной безопасностью для личного состава», — написал глава Чечни.

Кадыров сообщил, что принял участие в смотре автомобилей, количество закупленной техники и ее производителя он не назвал. Глава Чечни приложил к публикации видеозапись, на которой изображены 20 выстроенных в ряд «Ахмат-мобилей».

«Ахмат-мобили» представляют собой простую в обращении и недорогую машину с колесной схемой 6х6, первым к ней проявил интерес Кадыров, сообщил в начале июля неназванный источник агентства «РИА Новости». Он добавил, что в знак уважения к главе Чечни пилотную серию автомобилей назвали «Ахмат». Автомобиль спроектировали в рекордно короткие сроки, работать над ним начали в марте, отметил собеседник госагентства.

«Ахмат» сконструирован на штатном шасси «Урала», предположил опрошенный «РИА Новости» военный эксперт Алексей Леонков, указав, что высокая рама и V-образный выступ могут свидетельствовать о наличии у автомобиля противоминной защиты. Леонков отметил, что класс «Ахмата» не предполагает его прямого участия в боевых действиях.

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Чеченские военные принимают участие в спецоперации на Украине, в частности, они приняли участие во взятии Лисичанска. В конце июня он анонсировал создание четырех батальонов с именем Ахмат: «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». По словам главы Чечни, в них войдут «внушительное количество человек», причем «исключительно чеченские ребята».