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Ким Чен Ын заявил о готовности к мобилизации сил ядерного сдерживания

Ким Чен Ын: КНДР готова к любым столкновениям с США
Лидер КНДР заявил о готовности сил ядерного сдерживания к мобилизации в любой момент. По его словам, вооруженные силы страны также готовы к любым столкновениям с США, а в случае удара со стороны Южной Кореи ее ждет уничтожение
Фото: KCNA KCNA / Reuters
Фото: KCNA KCNA / Reuters

Вооруженные силы КНДР готовы реагировать на любой кризис, в том числе столкновение с США, а силы ядерного сдерживания страны готовы к мобилизации в любой момент, заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в своей речи по случаю годовщины перемирия в Корейской войне, передает южнокорейское агентство Yonhap.

«Наши вооруженные силы сейчас полностью готовы отреагировать на любой кризис, и средства ядерного сдерживания нашей страны также находятся в состоянии полной готовности верно, точно и быстро мобилизовать свою абсолютную мощь для выполнения своей миссии», — приводит его слова агентство.

Вместе с тем северокорейский лидер предупредил правительство Южной Кореи и ее президента Юн Сок Ёля, что в случае попыток противостоять КНДР в военном плане Сеул и его армию ждет уничтожение. В том числе он отметил и создание платформы для упреждающего ракетного удара Kill Chain, о разработке которой неоднократно говорили в Сеуле. «Такая опасная попытка будет немедленно пресечена мощными силами, и режим Юн Сок Ёля и его армия будут уничтожены», — пригрозил Ким Чен Ын.

Yonhap отмечает, что это первый раз, когда лидер КНДР назвал имя президента Южной Кореи после прихода последнего к власти в мае этого года. Юн Сок Ёль еще до его избрания президентом в марте этого года занимал жесткую позицию по национальной безопасности и допускал нанесение превентивного удара для ответа на угрозы КНДР.

Годовщина окончания Корейской войны является национальным праздником КНДР. Боевые действия на Корейском полуострове начались 25 июня 1950 года и закончились 27 июля 1953 года, когда был заключен договор о прекращении огня. Южную Корею поддерживала коалиция из 17 государств во главе с США, а на стороне Северной были Китай, Советский Союз и несколько стран коммунистического строя, в том числе Чехословакия и ГДР.

Ким Чен Ын призвал готовиться к превентивному сдерживанию ядерной угрозы
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Ким Чен Ын

В конце апреля Ким Чен Ын на встрече с командным составом корейской армии призвал военных быть готовыми «превентивно и тщательно подавить все опасные попытки и угрожающие действия, включая ядерные угрозы со стороны враждебных сил».

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До этого его сестра и заместитель директора отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон допустила применение ядерного оружия в ответ на военные действия со стороны Южной Кореи, хотя Пхеньян выступает против войны с Сеулом и не считает его главным врагом.

За несколько дней до этого заявления Со Ук на фоне сообщений о запуске КНДР снаряда, похожего на баллистическую ракету, заявил, что военные силы Южной Кореи «обладают большим количеством и различными типами ракет», которые могут «точно и быстро поражать любые цели в Северной Корее». Он также сообщил, что Сеул будет совершенствовать свою систему противоракетной обороны, чтобы отвечать на «ракетные угрозы Севера».

С начала года Сеул неоднократно сообщал о запусках баллистических ракет Пхеньяном, а 10 июля заявил, что КНДР выпустил несколько снарядов из реактивных систем залпового огня в нескольких траекториях. Кроме того, в Южной Корее и США высказывали опасения, что в ближайшее время КНДР может начать седьмые ядерные испытания.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
КНДР Ким Чен Ын США ядерное сдерживание Южная Корея
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