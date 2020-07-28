Абхазия продлила ограничения на въезд из России из-за коронавируса

Абхазия перекрыла границу с Россией в начале апреля, после того как в республике обнаружили первого зараженного коронавирусом. При этом ограничения не затрагивают международные грузовые перевозки и военнослужащих

Аслан Бжания (Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости)

Власти Абхазии до 4 августа продлили ограничения на пересечение абхазско-российской границы, введенные из-за пандемии, следует из распоряжения президента республики Аслана Бжании.

Абхазия решила временно перекрыть границу с Россией с 8 апреля, после того как в республике обнаружили первого зараженного коронавирусом. Ограничения не распространяются на работников дипломатических ведомств, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и Объединенной российской военной базы. Пересекать границу могут и водители грузовиков, занимающихся международными перевозками, а также машинисты грузовых поездов.

Власти Абхазии неоднократно продлевали сроки ограничений. Согласно распоряжению президента от 29 июня, запрет на въезд в республику сохранялся до 15 июля, затем отмену ограничений наметили на 21 июля, а позже продлили до 28 июля.