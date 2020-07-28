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Пандемия коронавируса ,  
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Абхазия продлила ограничения на въезд из России из-за коронавируса

Абхазия перекрыла границу с Россией в начале апреля, после того как в республике обнаружили первого зараженного коронавирусом. При этом ограничения не затрагивают международные грузовые перевозки и военнослужащих
Аслан Бжания
Аслан Бжания (Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости)

Власти Абхазии до 4 августа продлили ограничения на пересечение абхазско-российской границы, введенные из-за пандемии, следует из распоряжения президента республики Аслана Бжании.

Абхазия решила временно перекрыть границу с Россией с 8 апреля, после того как в республике обнаружили первого зараженного коронавирусом. Ограничения не распространяются на работников дипломатических ведомств, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и Объединенной российской военной базы. Пересекать границу могут и водители грузовиков, занимающихся международными перевозками, а также машинисты грузовых поездов.

Абхазия продлила ограничение на пересечение границы с Россией до 28 июля
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<p>Пограничный переход&nbsp;&laquo;Псоу&raquo; между Россией и Абхазией</p>

Власти Абхазии неоднократно продлевали сроки ограничений. Согласно распоряжению президента от 29 июня, запрет на въезд в республику сохранялся до 15 июля, затем отмену ограничений наметили на 21 июля, а позже продлили до 28 июля.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По данным абхазского Минздрава на 28 июля, всего в республике заразились 63 человека, 37 из них выздоровели, двое умерли. За последние сутки COVID-19 подтвердили у шести пациентов, тестирование прошли 72 человека.

В России, согласно оперативному штабу, инфекция выявлена у 823,5 тыс. человек, 13,5 тыс. заболевших умерли. За сутки в стране зарегистрировали 5,3 тыс. новых случаев. Это минимальное значение с 23 апреля. Менее 6 тыс. зараженных в сутки России фиксируют с 20 июля.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, COVID-19, Абхазия
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