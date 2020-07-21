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Пандемия коронавируса ,  
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Абхазия продлила ограничение на пересечение границы с Россией до 28 июля

Пограничный переход «Псоу» между Россией и Абхазией
Пограничный переход «Псоу» между Россией и Абхазией (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

В Абхазии на неделю продлены ограничения на пересечение границы с Россией. Соответствующее распоряжение подписал президент Аслан Бжания, сообщает пресс-служба главы республики.

На основании решения Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции ограничения на переход границы сохранятся до 28 июля. Изначально карантинные меры должны были утратить силу 21 июля.

Из-за эпидемии границы Абхазии закрыты для иностранцев и лиц без гражданства. Исключение составляют дипломаты, служащие погрануправления ФСБ России в республике и Объединенной российской военной базы. Границы открыты также для международных грузовых перевозок (на железнодорожном и автотранспорте) и тех, кто приезжает в республику однократно к близким родственникам при наличии соответствующих документов.

Абхазия решила полностью перекрыть границу с Россией
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Пограничный переход &laquo;Псоу&raquo; между Россией и Абхазией

Абхазия решила перекрыть границу с Россией в начале апреля, после того как накануне там был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.

По данным Минздрава республики на 20 июля, с начала эпидемии в Абхазии выявили 38 человек с коронавирусной инфекцией. Один из них умер, остальные 37 пациентов выздоровели.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, Абхазия, граница, ограничения
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