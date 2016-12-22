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Премьер-министр Венгрии назвал примитивной политику ЕС в отношении России
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Премьер-министр Венгрии назвал примитивной политику ЕС в отношении России
Политика, 23:16
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Премьер-министр Венгрии назвал примитивной политику ЕС в отношении России
Глава венгерского правительства Виктор Орбан в ходе лекции перед студентами в Румынии заявил, что нынешняя политика ЕС в отношении России мешает большинству членов союза
Виктор Орбан (Фото: Axel Schmidt / Reuters)

Выступая перед студентами Свободного университета в Румынии, Орбан затронул тему взаимоотношений ЕС и России, сообщает издание 444.hu. Нынешнюю политику Брюсселя он назвал примитивной и выступил за ее пересмотр.

Объяснил Орбан свои словам тем, что Евросоюз считает угрозой Россию, поскольку действий Москвы опасаются некоторые члены союза – Польша, а также страны Балтии. Премьер объяснил, что в то же время другие страны Восточной Европы, среди которых он назвал Венгрию, Чехию и Словакию, а также страны Западной Европы, никакой российской угрозы не видят. Выход из нынешней ситуации Орбан видит в том, чтобы предоставить Польше и Прибалтике дополнительные гарантии безопасности, а остальным странам ЕС позволить нормально торговать с Россией.

Орбан также отметил, что сама Россия не чувствует себя в безопасности из-за сложной ситуации на ее границах. В качестве примера он назвал Украину, которая хочет вступить в ЕС и НАТО. При этом венгерский премьер отметил, что для Киева это все равно нереальная задача из-за высокого уровня коррупции в этой стране.

Основная часть выступления Орбана была посвящена не России, а действиям его собственного правительства и рассуждениям о будущем Европы. Так, венгерский премьер отметил, что континент когда-то был центром цивилизации, но сейчас перестал им быть. Объяснил он это тем, что в Европе сейчас отрицаются христианский ценности, превалирует «цензура политкорректности», а дух предпринимательства заменил доминирующий на континенте дух бюрократии. «Либеральная демократия превратилась в недемократический либерализм», - заявил он.

Обсудил Орбан и политику Дональда Трампа. По его словам, американский президент выполняет свои обещания и постепенно демонтирует нынешнюю систему международных отношений, заменяя обязательства США двухсторонними соглашениями. При этом Орбан задался вопросом, могут ли американцы не уступить Китаю свою ведущую роль в мире, не применяя силу.

Обсуждая проблему миграции, венгерский премьер подчеркнул, что провал в разрешении этого вопроса стал символом нынешнего состава Еврокомиссии. Он отметил, что в Австрии и Италии уже пришли новые силы, а дни нынешних политиков в Брюсселе сочтены, поскольку скоро истекает срок их полномочий.

Альтернативой либеральной демократии Орбан назвал христианскую демократию, которая будет защищать ценности семьи, нации и человеческого достоинства, выступит против замены христианства мультикультурализма. «Христианская демократия не является либеральной», - подчеркнул премьер-министр Венгрии.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Виктор Орбан , Венгрия
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