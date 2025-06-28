В Белграде студенты собрались на оппозиционный митинг в центре города

Протестующие студенты на площади Славия потребовали отставки Вучича и досрочных выборов. В то же время у парламента страны собрались их противники — сторонники президента и те, кто выступают против блокировки работы вузов

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

В Белграде в 19:00 по местному времени (20:00 мск) начался студенческий митинг, связанный с протестами после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024-го, когда погибли 16 человек. Об этом сообщает RTS.

Митингующие собрались на площади Славия в центре города.

В память о погибших с 19:11 по 19:27 прошли 16 минут молчания. Завершиться митинг должен после 21:00 по местному времени (22:00 мск).

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Reuters пишет, что на площади собрались десятки тысяч студентов и выступающих против коррупции сербов. Они требуют отставки президента Александра Вучича и досрочных выборов.

«Это наша битва против режима, который не служит этому народу. Мы не сдадимся, потому что это наш и ваш выбор. Нам надоело угнетение и унижение, но больше всего нам надоело, что с каждым днем наша страна распродается по кусочкам. Мы не требуем наказания, а справедливости», — заявил один из участников митинга на площади Славия Никола Марчетич, его слова приводит RTS.

Danas со ссылкой на МВД страны передает, что на Славии собрались 36 тыс. человек.

В то же время поблизости, на площади перед парламентом страны — Народной Скупщиной, идет контрпротест сторонников Вучича, указывает Reuters. Там же собрались студенты из ассоциации «Студенты 2.0», выступающие против блокировки работы университетов в рамках протестов из-за трагедии в Нови-Саде. Студенты из ассоциации с 6 марта находятся в Пионерском парке у Скупщины.

Перед парламентом прошел литературный вечер, но после его завершения участники остались на месте митинга. Там идет музыкальная программа, присутствующим бесплатно раздают воду и еду, указывает RTS.

21 июня сербский президент Александр Вучич заявил, что в стране наблюдается крупнейший исход молодежи в истории — «больше, чем во время Второй и Первой мировых войн». По его словам, из Сербии уехали тысячи студентов. Молодые люди мигрировали в Словению, Хорватию, Австрию и Венгрию. Все это произошло на фоне протестов после ЧП в Нови-Саде.