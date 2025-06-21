 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Вучич заявил о крупнейшем исходе молодежи из Сербии из-за протестов

Протесты в Сербии после ЧП на вокзале в городе Нови-Сад нанесли серьезный ущерб образовательной системе страны, заявил сербский президент Александр Вучич в интервью TV Prva.

По словам Вучича, из страны уехали тысячи студентов. Молодые люди мигрировали в Словению, Хорватию, Австрию и Венгрию.

«Сегодня у нас крупнейший исход в истории — больше, чем во время Второй и Первой мировых войн», — отметил президент Сербии.

Предварительные данные по числу уехавших студентов Вучич пообещал опубликовать в ближайшие семь дней. Наибольшие опасения у властей вызывает отток учащихся из Белградского и Нови-Садского университетов.

По словам сербского президента, студенты вместе с руководством университетов блокировали работу высших учебных заведений во время протестных акций. Вучич подчеркнул, что ответственные за блокировку деканы и профессора будут привлечены к ответственности. В частности, политик отметил «крайнюю безответственность» ректора Белградского университета — по словам Вучича, тот не знает точное число своих студентов, покинувших страну.

По словам президента Сербии, участники протестов хвастаются тем ущербом, который нанесли своей стране. Действия митингующих могли нанести Сербии ущерб в размере €800 млн, отметил Вучич.

Больше 100 тыс. человек вышли на антиправительственный протест в Белграде
Политика

В Сербии несколько месяцев продолжались антиправительственные демонстрации студентов и оппозиции из-за гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Большинство участников демонстрации были студентами. В середине марта в Белграде в акции протеста приняли участие больше 100 тыс. человек.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Беспалько
Сербия Александр Вучич протесты студенты
Материалы по теме
Больше 100 тыс. человек вышли на антиправительственный протест в Белграде
Политика
Вучич призвал «извлечь уроки» после 100-тысячных протестов в Белграде
Политика
Более 30 тыс. студентов вышли на протест в Белграде до начала акции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Чусовитина назвала своей целью выступление на Олимпиаде-2028 в 53 года Спорт, 11:31
Умерла народная артистка России Валентина Талызина⁠ Общество, 11:29
Вучич заявил о крупнейшем исходе молодежи из Сербии из-за протестов Политика, 11:24
Российский боец нокаутировал американца и вышел в финал Гран-при PFL Спорт, 11:10
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Евтушенков назвал IPO самым плохим способом для привлечения инвестиций Инвестиции, 11:00
ЦАХАЛ заявила о гибели одного из главных организаторов атаки 7 октября Политика, 10:59
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Сечин исключил согласие США на снижение потолка цен на российскую нефть Политика, 10:55
Путин заявил, что Украина «заслуживает лучшей участи» Политика, 10:49
Медведев назвал условие применения ядерного оружия на Украине Политика, 10:39
«Карьерной лестницы нет»: как добиться успеха — советы Скотта ГэллоуэяПодписка на РБК, 10:30
Во Владимирской области на трассу М-7 обрушился надземный переход Общество, 10:07
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
10 лучших вкладов для пенсионеров со ставкой до 20% годовых Инвестиции, 10:00