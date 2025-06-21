Вучич заявил о крупнейшем исходе молодежи из Сербии из-за протестов

Протесты в Сербии после ЧП на вокзале в городе Нови-Сад нанесли серьезный ущерб образовательной системе страны, заявил сербский президент Александр Вучич в интервью TV Prva.

По словам Вучича, из страны уехали тысячи студентов. Молодые люди мигрировали в Словению, Хорватию, Австрию и Венгрию.

«Сегодня у нас крупнейший исход в истории — больше, чем во время Второй и Первой мировых войн», — отметил президент Сербии.

Предварительные данные по числу уехавших студентов Вучич пообещал опубликовать в ближайшие семь дней. Наибольшие опасения у властей вызывает отток учащихся из Белградского и Нови-Садского университетов.

По словам сербского президента, студенты вместе с руководством университетов блокировали работу высших учебных заведений во время протестных акций. Вучич подчеркнул, что ответственные за блокировку деканы и профессора будут привлечены к ответственности. В частности, политик отметил «крайнюю безответственность» ректора Белградского университета — по словам Вучича, тот не знает точное число своих студентов, покинувших страну.

По словам президента Сербии, участники протестов хвастаются тем ущербом, который нанесли своей стране. Действия митингующих могли нанести Сербии ущерб в размере €800 млн, отметил Вучич.

В Сербии несколько месяцев продолжались антиправительственные демонстрации студентов и оппозиции из-за гибели 15 человек при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Большинство участников демонстрации были студентами. В середине марта в Белграде в акции протеста приняли участие больше 100 тыс. человек.