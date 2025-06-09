NYT описала трансформацию «скромного студента» в ранившего Трампа стрелка

Пытавшийся убить Трампа в прошлом году Томас Крукс хорошо учился, но был замкнутым молодым человеком. Чуть больше, чем за год до стрельбы он выразил разочарование политикой в США, а потом стал регулярно посещать стрельбище

20-летний Томас Мэттью Крукс, в июле прошлого года открывший стрельбу на предвыборном митинге ныне президента США Дональда Трампа и ранивший его в ухо, прошел трансформацию из студента-зануды в стрелка и изготовителя бомб, пишет The New York Times (ТYT), которая провела расследование о последних годах жизни юноши. Газета изучила его школьные работы, электронные письма, историю интернет-активности, переписки, государственные отчеты и поговорила с десятками людей, знавших его или знакомых с делом.

Покушение произошло на митинге Трампа в Пенсильвании. Крукс стрелял с крыши одного из зданий неподалеку от места проведения мероприятия. В ходе атаки погиб один из зрителей, еще двое получили ранения. Стрелка ликвидировали на месте.

На экзаменах в школе Крукс получил высокие оценки и поступил в Community College of Allegheny County. К нему за помощью обращались другие студенты, но вне учебы с ними он общался редко. Своим усердием и результатами Крукс располагал к себе преподавателей.

В 2023-м юноша впервые раскрыл свое разочарование американской политикой: в эссе он сокрушался из-за «разделяющих и подстрекательских кампаний, которые раскалывают страну». В связи с приближением выборов 2024-го он призвал к «избирательной системе, которая поощряет доброту и сотрудничество, а не разделение и гнев».

Через несколько месяцев после этого он купил членство в стрелковом клубе Clairton Sportsmen’s Club и стал посещать стрельбище примерно раз в неделю. В то же время в его поисковых запросах проявился интерес к Трампу и оружию.

В начале 2024-го он заказал в интернете нитрометан, входящий в состав взрывчатых веществ.

Те, ко общался с Круксом, отмечали его замкнутость, но не видели признаков того, что юноша может пойти на преступление. Однако его отец рассказывал ФБР о некоторых психических отклонениях сына: например, юноша мог разговаривать сам с собой или танцевать у себя в комнате поздно ночью.

6 июля, то есть за неделю до покушения, он зарегистрировался на митинг Трампа, узнавал, где именно кандидат будет выступать, а также вбивал поисковый запрос о том, «на каком расстоянии был Освальд от Кеннеди?» Ли Харви Освальд — подозреваемый в убийстве президента США Джона Кеннеди в 1962 году. Во время перевода в другую тюрьму был застрелен Джеком Руби.