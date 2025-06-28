 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

В Тегеране начались похороны погибших в войне с Израилем военачальников

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Церемония началась у ворот Тегеранского университета, на ней присутствует президент Пезешкиан. Участники скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги. Reuters писал о гибели не менее 20 иранских командиров и 11 ученых

В Тегеране начались похороны более 60 иранцев, погибших в результате 12-дневного конфликта с Израилем, сообщает телеканал PressTV. В их числе — высокопоставленные военачальники и ученые-ядерщики.

Церемония началась у главных ворот Тегеранского университета, процессия пройдет до площади Азади в западной части города, передает Mehr.

В Тегеране собрались большие толпы людей с флагами и транспарантами, которые скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги. Часть демонстрантов несут портреты верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. На похоронах присутствует президент Ирана Масуд Пезешкиан вместе с сотрудниками службы безопасности.

Хаменеи назвал условие новых ударов по военным базам США
Политика
Али Хаменеи

На сцене выставили портреты убитых военных, в том числе командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана Хоссейна Салами и начальника Генерального штаба вооруженных сил страны Мохаммада Багери, передает CNN.

Reuters писал, что в результате атаки Израиля погибли не менее 20 высокопоставленных иранских военных командиров, в том числе командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде и глава разведки Мохаммад Каземи. Агентство назвало их главными военными советниками Хаменеи. Также были убиты11 ведущих ученых-атомщиков.

Израильская операция против Ирана началась 13 июня, власти объяснили ее тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Иран выпустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет, стороны несколько дней обменивались ударами. 22 июня в конфликт вступили США, атаковав три ключевых иранских ядерных объекта. Тегеран в ответ нанес удар по американской базе в Катаре, заранее предупредив Вашингтон. Два дня спустя президент США Дональд Трамп объявил, что стороны договорились о прекращении огня. Израиль, соглашаясь на перемирие, заявил, что достиг всех своих целей. Хаменеи, со своей стороны, объявил о победе над Израилем и США.

Как пишет Tasnim, всего в ходе израильских ударов в Иране погибли более 600 человек. Израильские власти сообщали, что жертвами атак Ирана стали 28 человек.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Иран Тегеран похороны Израиль
Материалы по теме
Трамп ответил на данные о намерении «дать Ирану» $30 млрд
Политика
Трамп дал совет Ирану по поводу меда и уксуса
Политика
WSJ узнала, как Нетаньяху использовал свадьбу сына для отвлечения Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Ворвитесь в лето с лучшими российскими винами Вино, 10:15
Продвигаться через блогеров в 2025 году сложно и дорого — 7 причинПодписка на РБК, 10:13
Reuters рассказал о плане Германии по упрощению оборонных закупок Политика, 10:13
Только одного россиянина выбрали в первом раунде драфта НХЛ 2025 года Спорт, 10:09
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Как разворот военной политики США поставил вопрос о НАТО без Америки Политика, 10:00
Число инвесторов-подростков в «Сбере» выросло. Во что они инвестируют Инвестиции, 10:00
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Кино на выходные: «Финикийская схема» — отличный фильм Уэса Андерсона Life, 10:00
Как оценить стартап в период турбулентности: все ключевые критерииПодписка на РБК, 10:00
В Италии раскрыли стоимость свадьбы Безоса Общество, 09:58
В Тегеране начались похороны погибших в войне с Израилем военачальников Политика, 09:53
Как «Новый Овечкин» скатился от фаворита драфта до ред флага клубов НХЛ Спорт, 09:46
3 типа потенциальных лидеров и «жужжалы». Как выявить и работать с нимиПодписка на РБК, 09:45
Куда вложить деньги в июле: ставки в топ-10 банков и альтернативы вкладамПодписка на РБК, 09:44