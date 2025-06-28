В Тегеране начались похороны погибших в войне с Израилем военачальников

Церемония началась у ворот Тегеранского университета, на ней присутствует президент Пезешкиан. Участники скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги. Reuters писал о гибели не менее 20 иранских командиров и 11 ученых

В Тегеране начались похороны более 60 иранцев, погибших в результате 12-дневного конфликта с Израилем, сообщает телеканал PressTV. В их числе — высокопоставленные военачальники и ученые-ядерщики.

Церемония началась у главных ворот Тегеранского университета, процессия пройдет до площади Азади в западной части города, передает Mehr.

В Тегеране собрались большие толпы людей с флагами и транспарантами, которые скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги. Часть демонстрантов несут портреты верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. На похоронах присутствует президент Ирана Масуд Пезешкиан вместе с сотрудниками службы безопасности.

На сцене выставили портреты убитых военных, в том числе командующего Корпусом стражей исламской революции Ирана Хоссейна Салами и начальника Генерального штаба вооруженных сил страны Мохаммада Багери, передает CNN.

Reuters писал, что в результате атаки Израиля погибли не менее 20 высокопоставленных иранских военных командиров, в том числе командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде и глава разведки Мохаммад Каземи. Агентство назвало их главными военными советниками Хаменеи. Также были убиты11 ведущих ученых-атомщиков.

Израильская операция против Ирана началась 13 июня, власти объяснили ее тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Иран выпустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет, стороны несколько дней обменивались ударами. 22 июня в конфликт вступили США, атаковав три ключевых иранских ядерных объекта. Тегеран в ответ нанес удар по американской базе в Катаре, заранее предупредив Вашингтон. Два дня спустя президент США Дональд Трамп объявил, что стороны договорились о прекращении огня. Израиль, соглашаясь на перемирие, заявил, что достиг всех своих целей. Хаменеи, со своей стороны, объявил о победе над Израилем и США.

Как пишет Tasnim, всего в ходе израильских ударов в Иране погибли более 600 человек. Израильские власти сообщали, что жертвами атак Ирана стали 28 человек.