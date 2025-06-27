Армянский архиепископ Аджапахян зашел в здание СК в Ереване
Архиепископ Микаель Аджапахян зашел в здание Следственного комитета (СК) Армении в Ереване.
Возле здания собирается толпа, среди присутствующих есть представители духовенства. У здания СК сконцентрированы значительные силы полиции, сотрудники правопорядка выстроились в несколько рядов у входа в СК, уточняет News.am. Среди собравшихся начались задержания.
Ранее против Аджапахяна возбудили дело о публичных призывах к захвату власти, 27 июня армянская полиция получила ордер на арест архиепископа.
Тогда полицейские прибыли на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина — духовного и административного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ).
Между силовиками и присутствующими в резиденции началась потасовка, толпа не позволила полицейским забрать Аджапахяна. Позже он сообщил, что готов добровольно прийти в СК.
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