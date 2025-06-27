Армянский архиепископ Аджапахян зашел в здание СК в Ереване

Микаель Аджапахян (слева) (Фото: Grigor Yepremyan / PAN Photo / AP / ТАСС)

Архиепископ Микаель Аджапахян зашел в здание Следственного комитета (СК) Армении в Ереване.

Возле здания собирается толпа, среди присутствующих есть представители духовенства. У здания СК сконцентрированы значительные силы полиции, сотрудники правопорядка выстроились в несколько рядов у входа в СК, уточняет News.am. Среди собравшихся начались задержания.

Ранее против Аджапахяна возбудили дело о публичных призывах к захвату власти, 27 июня армянская полиция получила ордер на арест архиепископа.

Тогда полицейские прибыли на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина — духовного и административного центра Армянской апостольской церкви (ААЦ).

Между силовиками и присутствующими в резиденции началась потасовка, толпа не позволила полицейским забрать Аджапахяна. Позже он сообщил, что готов добровольно прийти в СК.