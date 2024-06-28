Пентагон прокомментировал слова Белоусова о беспилотниках в Черном море
Американские военные самолеты и беспилотники продолжат полеты в международном воздушном пространстве в рамках закона, заявила на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Так она ответила на поручение министра обороны России Андрея Белоусова Генштабу предложить меры оперативного реагирования в связи с участившимися полетами американских стратегических беспилотников над Черным морем.
По словам Сингх, она видела сообщения о позиции российского Минобороны, но не может их прокомментировать. «Мы продолжаем летать, осуществлять морские походы и действовать в международных водах и международных воздушных пространствах, где это разрешено законами. Больше мне нечего добавить», — подчеркнула представитель Пентагона.
24 июня российские телеграм-каналы, в том числе Fighterbomber, распространили информацию о том, что американский дрон Global Hawk был сбит в Черном море. Власти США и России официально не сообщали о каких-либо происшествиях с беспилотниками. В Кремле заявили, что не располагают информацией на этот счет.
Сообщения о сбитом БПЛА появились спустя сутки после удара по Севастополю американскими ракетами ATACMS с кассетной боевой частью. В результате атаки погибли четыре человека, пострадали более 150. Минобороны России возложило ответственность за случившееся на США, поскольку именно американские специалисты вводят полетные задания ATACMS. Удар ВСУ по мирным жителям Севастополя не останется без ответа, подчеркнули тогда в ведомстве.
ATACMS — ракеты производства США дальностью до 300 км. Вашингтон передал Киеву более 100 таких ракет, писала NYT. В конце мая США разрешили Украине использовать американское оружие для «ведения контрбатарейной борьбы в Харьковской области». В отношении целей на территории России, кроме новых регионов и Крыма, запрет сохраняется.
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