В Севастополе введут штрафы для граждан за отказ укрыть людей при тревоге

В Севастополе введут штрафы за отказ в укрытии на частных объектах при тревоге

Штрафовать за отказ в укрытии во время тревоги на частных объектах будут как юрлиц (от 100 до 300 тыс. руб.), так и граждан (3–5 тыс. руб.) и должностных лиц (10–50 тыс. руб.), заявил Развожаев

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе будут штрафовать за отказ от допуска на объекты частной собственности во время действия воздушной тревоги, сообщил на заседании правительства города губернатор Михаил Развожаев.

«Подготовлен указ о свободном допуске в объекты частной собственности во время объявления сигнала «воздушная тревога» и сигнала «внимание всем баллистика». Я его подпишу. Юридические лица [заплатят] от 100 до 300 тысяч рублей за невыполнение указа», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Для физических лиц размер штрафа составит 3–5 тыс. руб., для должностных лиц — 10–50 тыс. руб.

23 июня Минобороны заявило, что по Севастополю был нанесен удар пятью американскими ракетами ATACMS, оборудованными кассетными боевыми частями. Военные сбили четыре ракеты, одна отклонилась от курса и разорвалась в воздухе после воздействия средств ПВО. Погибли четыре человека, более 150 получили ранения. В Кремле назвали варварской атаку на Севастополь, Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

После этого в Севастополе ввели режим ЧС. Власти города приняли решение создать еще около 600 укрытий по типу блиндажей, а также доработать систему оповещения, чтобы люди могли быстрее добраться до укрытий. На ночь будут закрывать вход в Балаклавскую бухту, но общественные пляжи в городе останутся открытыми, говорил Развожаев. Губернатор пообещал усилить систему противовоздушной обороны города.

О планах ввести штрафы за отказ в укрытии во время тревоги Развожаев рассказал на чрезвычайном заседании законодательного собрания 27 июня. Он отметил, что во время сигнала тревоги людей нельзя заставлять выходить из магазинов на улицу или не пускать внутрь. «Когда звучит сигнал тревоги, у любого человека должна быть возможность укрыться в помещении. В противном случае будем штрафовать», — подчеркнул губернатор.