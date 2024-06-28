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Смерть Навального в колонии ,  
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Приставы приостановили производство по взысканию долгов Навального

Глава ФССП заявил о приостановке производства по взысканию долгов Навального
Сюжет
Смерть Навального в колонии
ФССП не получала судебного решения о правопреемстве долгов Алексея Навального, в связи с чем приостановила производство по принудительному взысканию, заявил Аристов. Он не стал называть сумму задолженности
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановила производство по принудительному взысканию долгов Алексея Навального до решения вопроса с его правопреемником, заявил «Интерфаксу» глава ФССП Дмитрий Аристов.

«В настоящее время исполнительное производство в отношении Навального приостановлено в связи с его смертью и до решения вопроса с его правопреемником», — сказал он.

ФССП не получала судебного решения о процессуальном правопреемстве, на основании которого пристав производит замену должника, уточнил Аристов. Он не стал озвучивать сумму задолженности.

Согласно данным на сайте ФССП, в отношении Навального как физического лица отсутствуют исполнительные производства.

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ФСИН сообщила о смерти оппозиционера 16 февраля в ИК-3 «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе, где он отбывал наказание. По данным ведомства, Навальный потерял сознание во время прогулки, а реанимационные действия оказались безуспешны. Навального  похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия ФССП взыскание долгов Алексей Навальный Дмитрий Аристов
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