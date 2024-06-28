Байден назвал условие для третьей мировой войны
Президент США Джо Байден в ходе дебатов со своим соперником Дональдом Трампом заявил, что третья мировая война будет, если дать России взять Киев.
«Хотите третью мировую войну — дайте ему [Трампу] победить и сказать Путину: делай, что хочешь с НАТО», — заявил Байден.
Американский президент напомнил о статье Североатлантического договора о коллективной обороне, которая гласит: нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов блока. «И опять же, вы хотите войны — просто дайте Путину взять Киев, <...> и посмотрите, что произойдет с Польшей, Венгрией и другими местами вдоль границы», — добавил американский лидер.
Трамп в очередной раз заявил, что Байден втягивает США в третью мировую войну. «Мы очень близки к третьей мировой войне», — убежден экс-президент.
В декабре прошлого года американский лидер уже заявлял, что в случае победы на Украине Россия может напасть на страны НАТО. «Если Путин возьмет Украину, он не остановится там», — говорил Байден.
Президент России Владимир Путин ответил, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами альянса.
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