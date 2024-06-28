 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Байден назвал условие для третьей мировой войны

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы президента США
Байден в ходе дебатов заявил, что третья мировая война будет, если дать России взять Киев. Трамп в очередной раз заявил, что Байден втягивает США в войну. Путин заявлял об отсутствии причин для военного конфликта с НАТО

Байден назвал условие для третьей мировой войны
Video

Президент США Джо Байден в ходе дебатов со своим соперником Дональдом Трампом заявил, что третья мировая война будет, если дать России взять Киев.

«Хотите третью мировую войну — дайте ему [Трампу] победить и сказать Путину: делай, что хочешь с НАТО», — заявил Байден.

Байден назвал Путина «преступником» и спросил о будущем Белоруссии
Политика
Джо Байден

Американский президент напомнил о статье Североатлантического договора о коллективной обороне, которая гласит: нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов блока. «И опять же, вы хотите войны — просто дайте Путину взять Киев, <...> и посмотрите, что произойдет с Польшей, Венгрией и другими местами вдоль границы», — добавил американский лидер.

Трамп в очередной раз заявил, что Байден втягивает США в третью мировую войну. «Мы очень близки к третьей мировой войне», — убежден экс-президент.

В декабре прошлого года американский лидер уже заявлял, что в случае победы на Украине Россия может напасть на страны НАТО. «Если Путин возьмет Украину, он не остановится там», — говорил Байден.

Президент России Владимир Путин ответил, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса — ни геополитического интереса, ни экономического, ни политического, ни военного» воевать со странами альянса.

Кадры с места пожара в Ярославской области

На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту

Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки

В Москве открыли первые Центры ментального здоровья

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Елена Чернышова
Джо Байден Дональд Трамп Третья мировая война НАТО Военная операция на Украине Владимир Путин
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Байден и Трамп оценили свой возраст
Политика
Байден сравнил моральные принципы Трампа с нравами «бродячего кота»
Политика
Байден перепутал Путина с Трампом, говоря о Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 27 июн, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 27 июн, 17:29
Зрители CNN назвали победителя дебатов между Байденом и Трампом Политика, 07:55
Дрон попал в административное здание в Брянске Политика, 07:52
Президент Боливии отверг обвинения в причастности к попытке переворота Политика, 07:41
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 07:40
Жители городов-миллионников предпочли игристое, ликерное и кагор Вино, 07:36
Байден назвал условие для третьей мировой войны Политика, 07:29
Минобороны сообщило об уничтожении 25 дронов над пятью регионами Политика, 07:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Посол США объяснил, почему Китай «просчитался насчет помощи России» Политика, 07:24
Трамп назвал Байдена «маньчжурским кандидатом» Политика, 07:15
Белоусов поручил принять меры из-за дронов США над Черным морем⁠ Политика, 07:09
«Синдром Лебовски». Почему мужчины на Западе отказываются работать Pro, 07:00
Трамп заявил, что Украина «не побеждает в войне» Политика, 06:45
На месте схода поезда в Коми восстановили движение Общество, 06:41
Байден и Трамп оценили свой возраст Политика, 06:37