Байден и Трамп оценили свой возраст
Джо Байден в ходе дебатов с Дональдом Трампом напомнил, как его критиковали за то, что он был самым молодым из политиков США.
«Я был вторым самым молодым человеком, когда-либо избранным в сенат США, а теперь я самый старый», — заявил американский лидер.
Он отметил, что Трамп его «на три года моложе и гораздо менее компетентен».
Байдену сейчас 81 год, а Трампу — 78 лет.
Бывший президент в свою очередь напомнил, что прошел два теста на когнитивные способности и справился с обоими, тогда как Байден не сдал ни одного. Он предложил оппоненту пройти хотя бы один, «очень легкий тест».
Бывший американский лидер также похвастал, что проходит медицинский осмотр каждый год и что он «в очень хорошей форме», а также участвует в клубных чемпионатах по гольфу. Однако Байден, уверен Трамп, не может «отбить мяч и на 50 ярдов».
«Для этого нужно быть довольно умным, и нужно быть способным сильно ударить по мячу. И я это делаю», — утверждает он.
В ходе дебатов Байден по ошибке назвал Трампа президентом России Владимиром Путиным. «Если вы посмотрите на то, что Трамп сделал на Украине, этот парень сказал Трампу: «Делай, что хочешь, делай вообще что захочешь» — и это именно то, что Трамп сделал для Путина — позволил ему делать, что угодно», — заявил действующий президент.
В феврале Трамп сообщил в своей соцсети Truth Socia, что «без ошибок» справился с двумя тестами, и настаивал на том, чтобы то же сделал Байден. «Может быть, так мы сможем выяснить, почему он принимает такие ужасные решения», — отмечал экс-президент.
Газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что бывший американский лидер высмеивает оговорки Байдена и обвиняет его в слабоумии отчасти из-за страха перед болезнью Альцгеймера, от которой страдал его отец.
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