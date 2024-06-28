 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Байден и Трамп оценили свой возраст

Сюжет
Выборы президента США
Байден в ходе дебатов напомнил, как его критиковали за то, что он был самым молодым из политиков США, а Трамп вновь упомянул о пройденных им тестах на когнитивные способности

Байден и Трамп оценили свой возраст
Video

Джо Байден в ходе дебатов с Дональдом Трампом напомнил, как его критиковали за то, что он был самым молодым из политиков США.

«Я был вторым самым молодым человеком, когда-либо избранным в сенат США, а теперь я самый старый», — заявил американский лидер.

Он отметил, что Трамп его «на три года моложе и гораздо менее компетентен».

Байдену сейчас 81 год, а Трампу — 78 лет.

Бывший президент в свою очередь напомнил, что прошел два теста на когнитивные способности и справился с обоими, тогда как Байден не сдал ни одного. Он предложил оппоненту пройти хотя бы один, «очень легкий тест».

Байден назвал Путина «преступником» и спросил о будущем Белоруссии
Политика
Джо Байден

Бывший американский лидер также похвастал, что проходит медицинский осмотр каждый год и что он «в очень хорошей форме», а также участвует в клубных чемпионатах по гольфу. Однако Байден, уверен Трамп, не может «отбить мяч и на 50 ярдов».

«Для этого нужно быть довольно умным, и нужно быть способным сильно ударить по мячу. И я это делаю», — утверждает он.

В ходе дебатов Байден по ошибке назвал Трампа президентом России Владимиром Путиным. «Если вы посмотрите на то, что Трамп сделал на Украине, этот парень сказал Трампу: «Делай, что хочешь, делай вообще что захочешь» — и это именно то, что Трамп сделал для Путина — позволил ему делать, что угодно», — заявил действующий президент.

В феврале Трамп сообщил в своей соцсети Truth Socia, что «без ошибок» справился с двумя тестами, и настаивал на том, чтобы то же сделал Байден. «Может быть, так мы сможем выяснить, почему он принимает такие ужасные решения», — отмечал экс-президент.

Газета Washington Post со ссылкой на источники писала, что бывший американский лидер высмеивает оговорки Байдена и обвиняет его в слабоумии отчасти из-за страха перед болезнью Альцгеймера, от которой страдал его отец.

Кадры с места пожара в Ярославской области

На Эльбрусе обнаружили тело альпиниста

Официальный представитель СК объяснил слова Бастрыкина о «Государственной дуре»

Зеленский заявил, что не хочет «затягивать войну»

Володин назвал критику Бастрыкина в адрес Госдумы оскорблением народа

На Мальдивах министра заподозрили в применении черной магии к президенту

Экс-министр обороны Китая Ли Шанфу исключен из Компартии из-за взятки

В Москве открыли первые Центры ментального здоровья

В России разрабатывают законопроект о запрете идеологии чайлдфри

Как в московских театрах выбирают алкоголь для буфетов

МОК обновил список российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду

Как скажется на курсе рубля новое правило ЦБ

Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Елена Чернышова
Джо Байден Дональд Трамп
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Байден сравнил моральные принципы Трампа с нравами «бродячего кота»
Политика
Байден перепутал Путина с Трампом, говоря о Украине
Политика
Трамп назвал Байдена «очень плохим палестинцем»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 90,99 (-3,13) Инвестиции, 27 июн, 17:29 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 84,96 (-2,84) Инвестиции, 27 июн, 17:29
Зрители CNN назвали победителя дебатов между Байденом и Трампом Политика, 07:55
Дрон попал в административное здание в Брянске Политика, 07:52
Президент Боливии отверг обвинения в причастности к попытке переворота Политика, 07:41
Как «Хачо и пури» и «Пхали-хинкали» в три раза увеличили число заказов РБК и Mango Office, 07:40
Жители городов-миллионников предпочли игристое, ликерное и кагор Вино, 07:36
Байден назвал условие для третьей мировой войны Политика, 07:29
Минобороны сообщило об уничтожении 25 дронов над пятью регионами Политика, 07:26
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Посол США объяснил, почему Китай «просчитался насчет помощи России» Политика, 07:24
Трамп назвал Байдена «маньчжурским кандидатом» Политика, 07:15
Белоусов поручил принять меры из-за дронов США над Черным морем⁠ Политика, 07:09
«Синдром Лебовски». Почему мужчины на Западе отказываются работать Pro, 07:00
Трамп заявил, что Украина «не побеждает в войне» Политика, 06:45
На месте схода поезда в Коми восстановили движение Общество, 06:41
Байден и Трамп оценили свой возраст Политика, 06:37