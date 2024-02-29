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Выборы в США ,  
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Трамп предложил Байдену посоревноваться в когнитивных тестах

Трамп заявил, что успешно прошел когнитивные тесты, и предложил пройти их Байден
Сюжет
Выборы в США
Трамп сообщил в своей соцсети, что «без ошибок» прошел два теста, и настаивает на том, чтобы то же сделал Байден. «Может быть, так мы сможем выяснить, почему он принимает такие ужасные решения», — написал экс-президент
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп предложил нынешнему американскому лидеру Джо Байдена пройти когнитивный тест. Трамп утверждает, что сам успешно сдал тест. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, его слова приводит Fox News.

«Нечестный Джо Байден должен пройти когнитивный тест. Может быть, так мы сможем выяснить, почему он принимает такие ужасные решения», — написал Трамп в соцсети. «Я сдал два и оба успешно (без ошибок)», — сообщил экс-президент.

По его мнению, все, кто претендует на пост президента, должны пройти тест «в обязательном порядке».

81-летний Байден, как и 77-летний Трамп, собираются участвовать в президентских выборах в ноябре.

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Политика
Джо Байден

Накануне Белый дом опубликовал результаты планового ежегодного медосмотра президента в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Из них следует, что Байден страдает «обструктивным апноэ во сне», которое может иметь последствия в виде ухудшения памяти и возможностей интеллекта. А из-за гастроэзофагеального рефлюкса — нарушения в работе желудочно-кишечного тракта — ему приходится «чаще прочищать горло». По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, американскому лидеру, по заключению врачей, не требуется оценка умственных способностей. Она также отметила, что он, выполняя свои обязанности, и так проходит «тест» каждый день.

Согласно результатам опросов Bloomberg News и Morning Consult в колеблющихся штатах, избиратели считают Байдена слишком старым (82%), а Трампа — опасным (59%). При этом, по мнению опрошенных, действующий президент более честный, но в его предшественнике большинство видит сильного лидера.

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Персоны
Елена Чернышова
Дональд Трамп Джо Байден
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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