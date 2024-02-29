Трамп предложил Байдену посоревноваться в когнитивных тестах

Трамп сообщил в своей соцсети, что «без ошибок» прошел два теста, и настаивает на том, чтобы то же сделал Байден. «Может быть, так мы сможем выяснить, почему он принимает такие ужасные решения», — написал экс-президент

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп предложил нынешнему американскому лидеру Джо Байдена пройти когнитивный тест. Трамп утверждает, что сам успешно сдал тест. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, его слова приводит Fox News.

«Нечестный Джо Байден должен пройти когнитивный тест. Может быть, так мы сможем выяснить, почему он принимает такие ужасные решения», — написал Трамп в соцсети. «Я сдал два и оба успешно (без ошибок)», — сообщил экс-президент.

По его мнению, все, кто претендует на пост президента, должны пройти тест «в обязательном порядке».

81-летний Байден, как и 77-летний Трамп, собираются участвовать в президентских выборах в ноябре.

Накануне Белый дом опубликовал результаты планового ежегодного медосмотра президента в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Из них следует, что Байден страдает «обструктивным апноэ во сне», которое может иметь последствия в виде ухудшения памяти и возможностей интеллекта. А из-за гастроэзофагеального рефлюкса — нарушения в работе желудочно-кишечного тракта — ему приходится «чаще прочищать горло». По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, американскому лидеру, по заключению врачей, не требуется оценка умственных способностей. Она также отметила, что он, выполняя свои обязанности, и так проходит «тест» каждый день.

Согласно результатам опросов Bloomberg News и Morning Consult в колеблющихся штатах, избиратели считают Байдена слишком старым (82%), а Трампа — опасным (59%). При этом, по мнению опрошенных, действующий президент более честный, но в его предшественнике большинство видит сильного лидера.