Трамп обвинил Байдена в желании разрешить аборты «на девятом месяце»

Байден заявил о желании лишить штаты права запрещать аборты. Трамп счел, что в этом случае появится возможность «отнимать жизнь на девятом месяце». Постановление о правах на аборт в США отменили в 2022 году

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Президент США Джо Байден обещал в случае переизбрания гарантировать в стране права на аборт.

«Если я буду переизбран, я восстановлю [решение по делу] «Роу против Уэйда», — сказал Байден в ходе дебатов с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос должен решаться между женщиной и врачом. Идея о том, что решение о здоровье женщин выносят власти, по его словам, «смехотворна».

Речь идет о вынесенном в 1973 году решении суда, которое гарантировало конституционную защиту права на аборт на федеральном уровне. В 2022 году Верховный суд США отменил это постановление — штаты получили права запрещать прерывание беременности.

«Это означает, что он сможет отнимать жизнь у ребенка на девятом месяце [беременности] и даже после рождения», — сказал в ответ Трамп.

Как отмечает CNN, в настоящее время аборты запрещены в 14 штатах, включая Техас, Алабаму и Луизиану. В еще семи штатах, в том числе Аризоне, Юте и Небраске, аборты разрешены при сроке от шести до 18 недель.

Упомянутое дело «Роу против Уэйда» слушалось в Техасе в 1970-х годах. Иск подала Норма Маккорви под псевдонимом Джейн Роу, ответчиком выступил окружной прокурор Генри Уэйд. Причиной иска стал запрет абортов законами Техаса того времени — дело дошло до Верховного суда, судьи которого приняли сторону Маккорви. Они пришли к выводу, что женщина вправе сделать аборт по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным. Суд таким образом легализовал аборты на федеральном уровне, штаты утратили возможность запрещать их.

После отмены постановления в 2022 году Трамп назвал решение наибольшей «победой для жизни». Байден выступил с критикой, подчеркнув, что тот является «трагической ошибкой», которая буквально перенесла США на 150 лет назад.