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Военная операция на Украине ,  
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Посол США объяснил, почему Китай «просчитался насчет помощи России»

Сюжет
Военная операция на Украине
Пекин утверждает, что нейтрален в конфликте, но он помогает Москве и ошибся насчет того, насколько это затронет отношения с Западом, заявил Бернс. Байден говорил, что Китай поставляет не оружие, но возможности его производства
Фото: Thomas Peter / Getty Images
Фото: Thomas Peter / Getty Images

Китай недооценил последствия оказания помощи России в конфликте с Украиной для своих отношений с Европой, ведь отношения между Пекином и западными демократиями ухудшаются, заявил американский посол Николас Бернс в эфире Bloomberg Television.

«Я думаю, что китайцы просчитались. Я действительно считаю, что китайцы не понимали основной ценности, которую мы придаем миру и единству в самой Европе в нашем современном мире», — сказал посол США в Китае.

Бернс отверг заверения китайских властей в их нейтральности, подчеркнув, что они не демонстрируют признаков такой позиции. Он добавил, что Вашингтон «подробно и на очень высоком уровне» обращал внимание Пекина на опасения поставок Москве технологий двойного назначения, которые используются в российско-украинском конфликте.

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Евросоюз требует, чтобы Китай повлиял на Москву для «немедленного и безоговорочного уважения принципов суверенитета, независимости и территориальной целостности, выведя все силы и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ».

Президент Джо Байден отмечал в июне, что Китай поставляет России «не оружие, а возможности по его производству и технологии, необходимые для этого, так что по сути он помогает России». Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о желании китайского председателя Си Цзиньпина создать впечатление, будто Пекин находится «на втором плане», чтобы сохранить торговые связи и избежать санкций, однако тот «разжигает» конфликт, из-за чего западным странам придется со временем навязать тому определенные издержки за это.

Весной 2022 года китайские власти были готовы передать России вооружение, однако отменили отправку после звонка Байдена, писала The Washington Post со ссылкой на источники. По сведения издания, президент США предупредил Пекин об ответных мерах Вашингтона, что вызвало гнев у Си Цзиньпина, который спросил, не угрожают ли ему. С тех пор, говорилось в статье, Китай «воздерживается от прямых поставок».

Пекин категорически отрицает поставки оружия для России. «Китай не является производителем [вооружений] или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», — подчеркивают в китайском МИДе. Кремль согласился с позицией Пекина.

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