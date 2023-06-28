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Зеленский предложил сделать английский обязательным для чиновников
Зеленский предложил сделать английский обязательным для чиновников и военных на Украине
Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект о применении английского языка на Украине. В соответствии с документом, для ряда должностей госслужбы в стране определяется требование владения английским языком.
Если законопроект будет принят, то английским языком на Украине будут обязаны владеть главы местных администраций, офицеры, полицейские и прокуроры.
Законопроект о статусе английского как языка международного общения в стране еще в августе 2022 года начало разрабатывать Минкультуры Украины.
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