Зеленский предложил сделать английский обязательным для чиновников и военных на Украине

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Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект о применении английского языка на Украине. В соответствии с документом, для ряда должностей госслужбы в стране определяется требование владения английским языком.

Если законопроект будет принят, то английским языком на Украине будут обязаны владеть главы местных администраций, офицеры, полицейские и прокуроры.

Законопроект о статусе английского как языка международного общения в стране еще в августе 2022 года начало разрабатывать Минкультуры Украины.

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