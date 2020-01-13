Вдова погибшего в ЦАР журналиста Джемаля поставила под сомнение версию СК

Вдова журналиста Орхана Джемаля, погибшего в Центральной Африканской Республике в 2018 году, Ирина Гордиенко назвала неубедительной версию СК о мотивах преступников. Об этом она заявила «Интерфаксу».

«Генерал-лейтенант Краснов [зампредседателя СКР Игорь Краснов] не представил ничего, кроме абсолютно голословных и ничем не подкрепленных за почти полтора года слов», — заявила она. Гордиенко добавила, что то же самое следователи писали в пресс-релизе чуть больше года назад. Она добавила, что прежде чем заявлять об ограблении, необходимо «предъявить какие-то доказательства».

Ранее, 12 января, Краснов в интервью «Коммерсанту» заявил, что, по версии следствия, российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев были убиты в ЦАР с целью грабежа. По его словам, машину россиян остановила группа темнокожих людей, потребовавшая отдать фото- и видеоаппаратуру. В ответ на отказ преступники расстреляли их.

Гордиенко подчеркнула, что относится к этой версии «с большой печалью, ужасной». Она добавила, что прежде чем выдвигать такую версию, следствие должно было предъявить доказательства.