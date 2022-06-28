Генконсульство Греции в Москве приостановит работу на три дня из-за высылки дипломатов

Генконсульство приостановит работу из-за высылки греческих дипломатов. Дипведомство прекратит деятельность визового отдела 29 июня и возобновит ее 4 июля

Генеральное консульство Греции в России (Фото: Wikimedia Commons)

Генеральное консульство Греции в России приостановит работу визового и гражданского отделов с 29 июня по 1 июля, передает пресс-служба дипведомства.

«В связи с депортацией сотрудников и необходимой реорганизацией работы органа, со среды — 29 июня 2022 и до пятницы — 1 июля 2022, Генеральное Консульство Греции в Москве приостанавливает работу визового и гражданского отделов, за исключением случаев гуманитарного характера», — говорится в сообщении.

4 июля генконсульство возобновит свою работу.

Накануне Россия объявила восемь греческих дипломатических сотрудников персонами нон грата и потребовал от них покинуть страну. Это стало ответом на высылку 12 сотрудников дипломатических и консульских представительств России в стране 6 апреля.

Кроме того, российский МИД выразил послу Греции Екатерини Нассику «решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму».

25 июня «Вестник АТОР» (Ассоциация туроператов России) писал, что визовые центры Греции в России предупредили туроператоров о приостановке приема документов на визы с 27 июня на неопределенный срок. В визовом центре это связали с «техническими причинами», по которым временно закроются консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске. Представители туркомпаний сообщали, что в консульстве планировали провести «апдейт системы».

Читайте на РБК Pro Pro Растяжка в офисе: 5 простых и эффективных упражнений Растяжка в офисе: 5 простых и эффективных упражнений Инструкции Pro Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас Кейсы Pro Вот это подарок: как избежать начисления НДФЛ и страховых взносов на мерч Вот это подарок: как избежать начисления НДФЛ и страховых взносов на мерч Инструкции Pro ОКР: что это за расстройство и как его лечат ОКР: что это за расстройство и как его лечат Статьи Pro Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Как торговаться с китайцами — секреты переговоров Статьи Pro «Только не обновляйтесь»: 5 принципов сочетать свое и чужое ПО «Только не обновляйтесь»: 5 принципов сочетать свое и чужое ПО Статьи Pro Почему россияне отказываются от покупки квартир и что будет со спросом Почему россияне отказываются от покупки квартир и что будет со спросом Прогнозы Pro Чем рискует бизнес в России при параллельном импорте ИТ-оборудования Чем рискует бизнес в России при параллельном импорте ИТ-оборудования Инструкции

Позднее греческий визовый оператор Global Visa Center World (GVCW) объявил, что визовые центры в России по указанию консульства продолжат работу в обычном режиме, техническая приостановка приема документов на визы отменяется.