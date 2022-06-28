Генконсульство Греции в Москве приостановит работу
Генеральное консульство Греции в России приостановит работу визового и гражданского отделов с 29 июня по 1 июля, передает пресс-служба дипведомства.
«В связи с депортацией сотрудников и необходимой реорганизацией работы органа, со среды — 29 июня 2022 и до пятницы — 1 июля 2022, Генеральное Консульство Греции в Москве приостанавливает работу визового и гражданского отделов, за исключением случаев гуманитарного характера», — говорится в сообщении.
4 июля генконсульство возобновит свою работу.
Накануне Россия объявила восемь греческих дипломатических сотрудников персонами нон грата и потребовал от них покинуть страну. Это стало ответом на высылку 12 сотрудников дипломатических и консульских представительств России в стране 6 апреля.
Кроме того, российский МИД выразил послу Греции Екатерини Нассику «решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму».
25 июня «Вестник АТОР» (Ассоциация туроператов России) писал, что визовые центры Греции в России предупредили туроператоров о приостановке приема документов на визы с 27 июня на неопределенный срок. В визовом центре это связали с «техническими причинами», по которым временно закроются консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске. Представители туркомпаний сообщали, что в консульстве планировали провести «апдейт системы».
Позднее греческий визовый оператор Global Visa Center World (GVCW) объявил, что визовые центры в России по указанию консульства продолжат работу в обычном режиме, техническая приостановка приема документов на визы отменяется.