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АТОР сообщил о приостановке приема документов на визы в Грецию у россиян

АТОР: визовые центры Греции с 27 июня приостановят прием документов на визы у россиян
Приостановка приема документов связана с «техническими причинами», из-за которых временно закроются консульства Греции в Москве, Петербурге и Новороссийске. Когда она возобновится, не уточняется

Визовые центры Греции в России предупредили туроператоров, что с 27 июня приостанавливают прием документов на визы на неопределенный срок, сообщает «Вестник АТОР». По данным отраслевого портала TourDom, аналогичные уведомления получили и персональные заявители.

В центре это связали с «техническими причинами», по которым временно закроются консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске. Там отметили, что заявители, имеющие запись на даты после 27 июня, могут перенести ее на более поздний срок. Однако когда прием документов возобновится, не уточняется.

В одной из туроператорских компаний «Вестнику АТОР» сообщили, что проводится обновление системы визового центра. TourDom со ссылкой на представителя одной из компаний также передает, что в консульстве объясняют ситуацию «апдейтом системы» и обещают быстро возобновить выдачу виз.

В посольстве Греции заявили, что визовый центр пообещал предоставить официальные разъяснения в понедельник, 27 июня.

Материал дополняется

Теги
Греция АТОР визы консульство визовый центр

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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