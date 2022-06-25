АТОР: визовые центры Греции с 27 июня приостановят прием документов на визы у россиян

АТОР сообщил о приостановке приема документов на визы в Грецию у россиян

Приостановка приема документов связана с «техническими причинами», из-за которых временно закроются консульства Греции в Москве, Петербурге и Новороссийске. Когда она возобновится, не уточняется

Визовые центры Греции в России предупредили туроператоров, что с 27 июня приостанавливают прием документов на визы на неопределенный срок, сообщает «Вестник АТОР». По данным отраслевого портала TourDom, аналогичные уведомления получили и персональные заявители.

В центре это связали с «техническими причинами», по которым временно закроются консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске. Там отметили, что заявители, имеющие запись на даты после 27 июня, могут перенести ее на более поздний срок. Однако когда прием документов возобновится, не уточняется.

В одной из туроператорских компаний «Вестнику АТОР» сообщили, что проводится обновление системы визового центра. TourDom со ссылкой на представителя одной из компаний также передает, что в консульстве объясняют ситуацию «апдейтом системы» и обещают быстро возобновить выдачу виз.

В посольстве Греции заявили, что визовый центр пообещал предоставить официальные разъяснения в понедельник, 27 июня.

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