Литва запретила импорт газа из России, кроме транзита в Калининград

Транзит в Калининград поправки к законодательству не запрещают. Литва отказалась от российского газа еще в начале апреля, в ее газотранспортную систему поступают лишь объемы, необходимые для транзита

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Литовский сейм (парламент) законодательно запретил импорт в страну газа из России, передает LRT. Поправки поддержали 123 депутата, двое воздержались.

Теперь законодательство запрещает доступ к газотранспортной системе Литвы и терминалу сжиженного природного газа в Клайпеде для поставщиков из стран, которые «считаются угрозой национальной безопасности».

При этом законодательство не запрещает транзит газа через территорию страны в Калининград, ограничения не распространяются на компании при поставках топлива в российский регион. Агентство отмечает, что российский газ продолжает поступать через газотранспортную систему Литвы, однако через нее проходят лишь объемы, необходимые для транзита в Калининград.

Литва отказалась от поставок российского газа еще в начале апреля, став первым в ЕС государством, принявшим такое решение. Министр энергетики Дайнюс Крейвис назвал это решение «поворотным моментом». В литовском Минэнерго сообщили, что страна полностью обеспечивает себя газом через Клайпедский СПГ-терминал. В 2017 году через этот терминал Литва первой в ЕС получила американский СПГ. Российский СПГ через порт Клайпеды Литва перестала принимать в начале марта.

Как отмечала премьер Литвы Ингрида Шимоните, для поставок газа во все страны Прибалтики терминала в Клайпеде не хватит, однако министр энергетики уверен в обратном.

У литовского оператора Amber Grid до 2025 года заключен договор с «Газпромом» на транзит газа в Калининградскую область по формуле «транспортируй или плати» (ship or pay). После решения Литвы об отказе от российского газа калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что газ продолжает поступать транзитом через Литву в обычном режиме.