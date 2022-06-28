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Литва запретила импорт газа из России, кроме транзита в Калининград

Транзит в Калининград поправки к законодательству не запрещают. Литва отказалась от российского газа еще в начале апреля, в ее газотранспортную систему поступают лишь объемы, необходимые для транзита
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Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Литовский сейм (парламент) законодательно запретил импорт в страну газа из России, передает LRT. Поправки поддержали 123 депутата, двое воздержались.

Теперь законодательство запрещает доступ к газотранспортной системе Литвы и терминалу сжиженного природного газа в Клайпеде для поставщиков из стран, которые «считаются угрозой национальной безопасности».

При этом законодательство не запрещает транзит газа через  территорию страны в Калининград, ограничения не распространяются на компании при поставках топлива в российский регион. Агентство отмечает, что российский газ продолжает поступать через газотранспортную систему Литвы, однако через нее проходят лишь объемы, необходимые для транзита в Калининград.

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Фото:David Hecker / Getty Images

Литва отказалась от поставок российского газа еще в начале апреля, став первым в ЕС государством, принявшим такое решение. Министр энергетики Дайнюс Крейвис назвал это решение «поворотным моментом». В литовском Минэнерго сообщили, что страна полностью обеспечивает себя газом через Клайпедский СПГ-терминал. В 2017 году через этот терминал Литва первой в ЕС получила американский СПГ. Российский СПГ через порт Клайпеды Литва перестала принимать в начале марта.

Как отмечала премьер Литвы Ингрида Шимоните, для поставок газа во все страны Прибалтики терминала в Клайпеде не хватит, однако министр энергетики уверен в обратном.

У литовского оператора Amber Grid до 2025 года заключен договор с «Газпромом» на транзит газа в Калининградскую область по формуле «транспортируй или плати» (ship or pay). После решения Литвы об отказе от российского газа калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что газ продолжает поступать транзитом через Литву в обычном режиме.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Литва Калининградская область российский газ Калининград транзит газа

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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