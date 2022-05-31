Литва и Австрия заявили о готовности отказаться от газа и нефти России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 62,74 (-1,98) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 61,61 (-1,49) Инвестиции, 16:04
На станкостроительном заводе в Барнауле анонсировали сокращения Бизнес, 18:21
ЕС передумал запрещать россиянам покупку недвижимости. Что это значит Недвижимость, 18:12
Мосгосэкспертизе доверили «зеленую» верификацию РБК +, 18:08
«Газпром» с 1 июня приостановит поставки газа Shell и датской Orsted Политика, 18:08
Захарова назвала здравым решение Южной Осетии отложить референдум Политика, 18:04
Правительство продлило действие квот на экспорт удобрений до конца года Экономика, 17:58
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 17:55
Зеленский учредил новый праздник в день крещения Руси Политика, 17:51
Sitronics Group приняла участие в конференции StartUp Village Пресс-релиз, 17:50
Аксенов предложил снять ограничения на ввоз автомобилей с Украины Политика, 17:44
Как запустить стартап в Москве: программы для новичков и профессионалов Экономика инноваций, 17:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:38
В Госдуме раскритиковали закон о статусе апартаментов Недвижимость, 17:36
Как сильно подорожали кроссоверы в 2022 году: данные статистики Авто, 17:36
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Война санкций ,  
0 

Литва и Австрия заявили о готовности отказаться от газа и нефти России

Фото: David Hecker / Getty Images
Фото: David Hecker / Getty Images

Литва не боится прекращения поставок углеводородов из России, страна способна найти альтернативные источники российскому газу. Об этом заявила премьер-министр страны Ингрида Шимоните в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Мы не боимся прекращения поставок нефти и газа из России, мы экспортируем нефть морским путем, а не через трубопроводы, также у нас нет проблем найти альтернативные источники газа, решение об их поиске мы приняли еще в 2010 году», — сказала Шимоните.

Евросоюз согласовал частичное эмбарго на нефть из России. Что это значит
Бизнес
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

Также о готовности к эмбарго на российские углеводороды сообщила министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер. Об этом она заявила на своей странице в Twitter.

По ее словам, достигнутое соглашение о нефтяном эмбарго ЕС стало важным шагом, который позволит покончить с зависимостью от российских энергоресурсов в Европе. «Мы хорошо подготовились к нефтяному эмбарго в Австрии. За последние несколько месяцев в Австрию больше не импортировалась российская нефть», — написала Гевесслер.

При этом она отметила, что отказ от российской энергетики не станет легкой прогулкой, назвав это решение необходимым.

30 июня в ходе саммита в Брюсселе Европейский союз достиг соглашения о частичном запрете на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций. Запрет введен на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. При этом две последние самостоятельно решили отказаться от любых форм поставок российской нефти (по морю и трубопроводам), так что к концу года она будет направляться в ЕС только по южной части нефтепровода «Дружба», на который приходится 10% от всего объема нефти, покупаемой Евросоюзом у России, пояснила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Деньги «выпали»: как кризис изменит рынок венчурных инвестиций в России
Прогнозы
Pro
Каких ИТ-специалистов не хватает бизнесу помимо разработчиков
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20»
Статьи
Pro
Фото: Dim Hou / Unsplash Какие 8 фраз никогда нельзя произносить на собеседовании
Статьи
Pro
Фото: Sharon Mccutcheon / Unsplash Вариативные логотипы и шрифты: чем они полезны бизнесу
Статьи
Pro
Фото: Jamie Squire / Getty Images Как не оставить наследников ни с чем при переезде и релокации бизнеса
Статьи
Pro
Металлурги начали снижать производство. Почему у них стали падать доходы
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images На фондовом рынке исчезает эйфория от биотехов. Что ждет отрасль
Статьи
Теги
ЕС эмбарго энергетика Литва Австрия
Материалы по теме
Евросоюз согласовал частичное эмбарго на нефть из России. Что это значит
Бизнес
В МИДе указали на дефицит здравого смысла в политике Евросоюза
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter